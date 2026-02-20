Мирний план для України: які жорсткі умови Євросоюз готує для Росії

Євросоюз / © Associated Press

Будь-яке мирне врегулювання військового конфлікту в Україні неможливо буде втілити в життя без безпосередньої підтримки та участі Європейського Союзу. На цьому наголошують офіційні представники ЄС на тлі обговорення нових стратегій стримування російської агресії.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив представник Європейської комісії Ануар Ель-Ануні.

Коментуючи можливі сценарії завершення війни, представник Єврокомісії чітко дав зрозуміти, що Європа не залишиться осторонь процесів, які визначають безпеку всього континенту.

«Підхід Високої представниці ґрунтується на наших інтересах у безпечній і стабільній Європі. Будь-який план припинення російської агресії проти України потребуватиме підтримки ЄС, щоб спрацювати», — підкреслив Ель-Ануні в коментарі журналістам.

План Каї Каллас: ультиматум для Кремля

Наразі в кулуарах європейської дипломатії активно обговорюється амбітний план Високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас. За попередніми даними, цей документ містить перелік жорстких вимог та поступок, на які повинна піти Російська Федерація.

Зокрема, план передбачає:

Жорсткий контроль та обмеження чисельності російської армії.

Виплату компенсацій Україні за завдані війною збитки.

Повну заборону на присутність російських військових контингентів у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії.

Категоричну відмову визнавати де-юре російську окупацію будь-яких українських територій.

Ануар Ель-Ануні відмовився офіційно підтверджувати, чи вже отримали столиці держав-членів цей документ для ознайомлення, пославшись на дипломатичну етику перед майбутніми переговорами.

Окрім суто військових та територіальних вимог, Євросоюз планує вдарити по інструментах гібридної війни Кремля. Від Москви вимагатимуть негайного припинення кампаній з дезінформації, кібератак, порушень повітряного простору країн-членів НАТО та ЄС, а також будь-якого втручання у виборчі процеси на території Європи та в сусідніх державах.

Очікується, що деталі мирних ініціатив та подальша стратегія стримування РФ стануть головною темою обговорення на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, яке заплановане на 23 лютого.

«Я не випереджатиму події і не коментуватиму дискусії, які тривають зараз, перед засіданням Ради ЄС», — резюмував представник Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше у лютому Каллас заявила, що майбутня мирна угода має обмежувати чисельність російської армії та військові витрати РФ, а не українські сили, оскільки саме російська агресія є загрозою для Європи. Вона наголосила, що європейці висуватимуть власні умови росіянам, а не тиснутимуть на Україну, оскільки тривалий мир можливий лише за умови стримування мілітаризму Москви.