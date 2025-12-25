Мирний план для України не буде підписано: експерт назвав причини

Переговори про мир в Україні / © ТСН.ua

Мирний план із 20 пунктів, подробиці якого нещодавно озвучив президент Володимир Зеленський, не буде підписаний, а його оприлюднення переслідує певні політичні цілі.

Таку думку висловив український політолог Вадим Денисенко в колонці для видання «Еспресо».

За його словами, оприлюднення цього плану навряд чи було проханням американської сторони, але не виключено, що такий крок мав підтримку від європейських партнерів.

Можливим реальними причинами оприлюднення цього плану Денисенко назвав «продовження розмов з росіянами», яке може змусити американців зробити умови набагато жорсткішими, та реалізацію внутрішньополітичної стратегії президента Зеленського.

Політолог наголосив, що на підписання цього документа у Кремлі не погодяться, і спрогнозував подальші дії учасників переговорів.

«Американці продовжать переговори, виходячи з більш жорсткої позиції Кремля і будуть тиснути на Україну, в тому числі й відмовою від ідеї про аналогію з 5 статтею НАТО. Не виключено, що питання переговорів знову стане частиною протистояння демократів та республіканців, що було б глобальною проблемою для нас», — припустив він.

На думку Вадима Денисенка, Путін може погодитися на мирні переговори через страх, але для цього президент США Дональд Трамп, за словами політолога, поки не має можливостей, а Китай «не буде грати в гру США».

У Кремлі також можуть погодитися на мирну угоду, вважає Денисенко, якщо отримають умови, яких хочуть досягти — території, зняття санкцій та повернення в геополітику і, бажано, вплив на українські вибори

«Останній пункт, поки виглядає нереалістичним, а перші три він [Путін] буде продавлювати», — зазначив експерт.

Вадим Денисенко також звернув увагу на запланований на 7 лютого 2026 року візит до Москви французького президента Еммануеля Макрона, який «може зіграти роль такого собі Чемберлена».

«Я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу», — підсумував політолог свою оцінку ймовірного мирного врегулювання.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що врегулювання війни в Україні можливе в найближчі 90 днів.

Раніше повідомлялося, що на мирних переговорах щодо України сторони обговорюють чотири документи. Зокрема, США намагаються зрозуміти, на що максимально готовий піти Кремль для завершення війни.