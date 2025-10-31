ТСН у соціальних мережах

Мирний план для України: у Зеленського розкрили деталі

Європейські країни розробляють новий мирний план для України. Робота над документом триває.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Getty Images

Україна та її союзники спільно розробляють мирний план, це буде єдиний документ. Альтернативних «планів» від окремих країн не існує.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, пише «РБК-Україна».

«В медіа зараз багато повідомлень щодо альтернативних „планів“, мовляв, у США — один, в ЄС — інший, в окремих країн — ще якісь. Хочу чітко заявити, що це не так. Немає різних планів, з яких ми вибираємо. Тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери знаходяться в безперервній комунікації», — пояснив Єрмак.

Як підкреслив очільник ОП, на виході буде отримано єдиний документ, спільно розроблений Україною та її партнерами, який враховуватиме українські інтереси.

Нагадаємо, видання Радіо Свобода повідомило, що європейські країни розробляють новий мирний план для України. Він складатиметься з 12 пунктів, хоча зараз існує лише у вигляді чернетки, а самі пункти будуть уточнюватись. Згідно з інформацією журналістів цього ЗМІ, активізація роботи над цим документом відбулася після скасування зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним та запровадження нових санкцій проти Росії.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що план щодо припинення вогню в Україні буде розроблено протягом 7-10 днів. Хоча, на думку українського президента, Путін навряд чи його прийме.

