"Мирний план" для України: Віткофф консультував російських радників Путіна

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів коротку телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, головним радником очільника Кремля Путіна з зовнішньої політики. Він радив, як саме Москва має запропонувати Трампу план щодо України.

Така консультація Віткоффа з Ушаковим відбулася у жовтні 2025 року після «успішного вирішення конфлікту в Газі», передає джерело.

Зокрема, Віткофф пропонував Путіну зателефонувати Трампу перед візитом українського президента Володимира Зеленського до Білого дому та привітати американського очільника з угодою в Газі. Розмова передувала майбутньому 28-пунктовому мирному плану, який США пропонували Україні як основу для переговорів.

Після цього Путін і Трамп провели двогодинну розмову, яку обидва назвали продуктивною, а Віткофф зустрівся з іншими радниками Кремля у США для обговорення деталей.

Тим часом президент США Дональд Трамп вже розповів, за якої умови зустрінеться з Володимиром Зеленським. За словами очільника Білого дому, початкову версію так званого «мирного плану» США з 28 пунктів було доопрацьовано з урахуванням пропозицій обох сторін.