"Мирний план" для України: Віткофф консультував російських радників Путіна
Віткофф консультував російську сторону щодо стратегії «мирного плану» для України та організації дзвінка Путіна Трампу.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів коротку телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, головним радником очільника Кремля Путіна з зовнішньої політики. Він радив, як саме Москва має запропонувати Трампу план щодо України.
Про це йдеться у матеріалі Вloomberg.
Така консультація Віткоффа з Ушаковим відбулася у жовтні 2025 року після «успішного вирішення конфлікту в Газі», передає джерело.
Зокрема, Віткофф пропонував Путіну зателефонувати Трампу перед візитом українського президента Володимира Зеленського до Білого дому та привітати американського очільника з угодою в Газі. Розмова передувала майбутньому 28-пунктовому мирному плану, який США пропонували Україні як основу для переговорів.
Після цього Путін і Трамп провели двогодинну розмову, яку обидва назвали продуктивною, а Віткофф зустрівся з іншими радниками Кремля у США для обговорення деталей.
Тим часом президент США Дональд Трамп вже розповів, за якої умови зустрінеться з Володимиром Зеленським. За словами очільника Білого дому, початкову версію так званого «мирного плану» США з 28 пунктів було доопрацьовано з урахуванням пропозицій обох сторін.