“Мирний план”, який Україні не підходить: що США й Росія запропонували Києву — деталі від FT

Дональд Трамп / © Associated Press

Українське керівництво, ймовірно, не прийме російсько-американський «мирний план» у його поточній формі. Документ, за даними джерел, містить вимоги про надання російській мові офіційного статусу та відновлення діяльності РПЦ на підконтрольній Києву території.

Прог це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією медіа, російсько-американський «мирний план», який перебуває на початковій стадії розробки, був переданий Києву цього тижня. Документ доставив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та передав секретарю РНБО України Рустему Умєрову.

Ключові вимоги «мирного плану»

Джерела FT, ознайомлені з проєктом, стверджують, що план вимагає від України наступних суттєвих поступок:

Території. Поступки всією територією Донбасу , включаючи неокуповані частини.

Військо. Скорочення чисельності ЗСУ вдвічі та відмова від «ключових категорій озброєння» (Financial Times не уточнює, про що йдеться); .

Мова. Проголошення російської мови офіційною в Україні.

Церква. Поновлення офіційної роботи місцевої гілки Російської православної церкви на підконтрольній території.

Допомога. Скорочення військової допомоги від США.

Реакція української сторони

Посадовці в Києві, які ознайомилися з документом, заявили FT, що план відповідає максималістським вимогам Кремля і Україна його не прийме без внесення суттєвих змін.

Співрозмовники видання описали проєкт як той, що «сильно схиляється на користь Росії» та є «дуже зручним для Путіна». Видання також зазначає, що прийняття плану «потенційно зробить країну вразливою до майбутньої російської агресії».

Раніше ми повідомляли, що Білий дім готує оприлюднення великої мирної угоди з Росією, яка, за очікуваннями чиновників, покладе край війні в Україні, що триває понад три з половиною роки. Високопоставлений представник адміністрації повідомив, що рамкова угода про припинення конфлікту може бути погоджена всіма сторонами вже цього тижня або до кінця місяця.

Раніше джерела Axios писали, що адміністрація Дональда Трампа в секретному режимі розробляє масштабний план припинення війни в Україні за участю Росії.