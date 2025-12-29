ТСН у соціальних мережах

Мирний план погоджено на 90% — Зеленський про переговори з Трампом

За словами Зеленського, сьогодні команди обговорили «всі аспекти мирної угоди» і 20-пунктний мирний план «узгоджено на 90%».

Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді

Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах з Дональдом Трампом на 90% погодили мирний план з 20 пунктів.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками переговорів.

За словами Зеленського, 20-пунктний мирний план узгоджено на 90%, гарантії безпеки узгоджено на 100%.

«Ми обговорили всі аспекти мирної угоди. Є значні досягнення. На 90% погодили 20-пукнтний план миру. Також майже повністю погодили питання безпеки з точки зору Європи. Військова підтримка — на 100% підтримана. Обговорюємо наступні кроки», — розповів глава держави.

Він наголосив, що гарантії безпеки є наріжним каменем у забезпеченні довготривалого миру.

«Ми погодилися, що гарантії безпеки є ключовою віхою у досягненні міцного миру, і наші команди продовжуватимуть працювати над усіма аспектами. Україна готова до миру», — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським було досягнуто значного прогресу в припиненні війни.

