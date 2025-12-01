Віткофф везе план миру до Путіна: що запропонує спецпосланець Трампа кремлівському диктатору

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф / © Associated Press

Дипломатичні зусилля країн-партнерів України щодо мирного врегулювання в російсько-українській війні виходять на новий важливий етап.

Після переговорів у Маямі між українськими та американськими високопосадовцями, спецпредставник президента США Стівен Віткофф вирушає до Москви на зустріч із Володимиром Путіним.

Однак, експерти наголошують, що Кремль категорично відкидає західні мирні плани, оскільки вважає, що вже виграв війну і не має наміру йти на суттєві територіальні поступки.

З чим саме Віткофф поїде до Москви — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Переговори України та США у Маямі: що відомо

У Маямі (штат Флорида) 30 листопада відбулися переговори представників України та США щодо мирного врегулювання війни. Зустріч відбулася в елітному гольфклубі Шел Бей, який належить спецпредставнику президента США Стівену Віткоффу.

У перемовинах з американського боку, окрім Держсекретаря Марка Рубіо, брали участь спецпредставник Віткофф і зять президента Трампа Джаред Кушнер. Спочатку вони розмовляли наодинці з головою української делегації Рустемом Умєровим, після чого запросили інших учасників.

Розмова американських та українських офіційних осіб тривала приблизно чотири години.

Після переговорів, Рубіо заявив, що зустріч високопосадовців була «дуже продуктивною та корисною сесією», на «якій було досягнуто додаткового прогресу». Водночас держсекретар визнав, що сторонам ще є над чим працювати.

Окрім того, Рубіо зазначив, що дипломатичні зусилля адміністрації Трампа посиляться і найближчим часом очікується візит Віткоффа до Москви.

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф / © Associated Press

Своєю чергою, голова української делегації Рустем Умєров заявив, що зустріч у Флориді з високопосадовцями США була «продуктивною та успішною».

«Наша мета — процвітаюча, сильна Україна. Ми обговорили всі важливі для України питання. І США дуже нас підтримали», — сказав Умєров.

Однак, які саме питання вдалося узгодити під час переговорів в неділю, Рубіо та Умеров не розкрили.

Коли Віткофф вирушить до Москви

Видання CNN повідомило, що спеціальний представник США Стів Віткофф має вирушити до Москви у понеділок (1 грудня — Ред.). Його візит до Росії відбудеться на тлі інтенсивних переговорів, спрямованих на пошук шляхів завершення російсько-української війни.

Очікується, що у російській столиці Віткофф проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Своєю чергою у Кремлі заявляють, що переговори Віткоффа та Путіна відбудуться увечері 2 грудня.

За словами речника кремлівського диктатора Дмитра Пєскова, попередньо очільник РФ проведе непублічну нараду у світлі підготовки до зустрічей з американськими переговорниками.

«У президента також є наради сьогодні непублічного характеру в рамках підготовки до завтрашніх російсько-американських контактів», — сказав Пєсков.

Що кажуть Трамп та Зеленський

Президент США Дональд Трамп на борту літака, що повертав його до столиці, прокоментував переговори між високопосадовцями України та США.

У коментарі журналістам, Трамп вперше публічно згадав про корупційний скандал у Києві та поставив його у залежність від перемовин, хоча зробив це обережно.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«В України є деякі складні проблеми (мається на увазі корупційні — Ред.), але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що Україна, я знаю, що Україна хотіла б, щоб це закінчилося», — сказав Трамп.

Водночас він натякнув, що «є хороший шанс, що ми зможемо укласти (мирну — Ред.) угоду».

Президент України Володимир Зеленський назвав результати роботи української делегації на переговорах у США «дуже конструктивними», але водночас зауваживши, що залишилися «непрості речі», які потребують додаткової роботи.

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Згодом, на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном 1 грудня, Зеленський заявив, що переговорний процес із міжнародними партнерами та обговорення можливих підходів до мирного врегулювання триває, наголосивши на трьох найскладніших і водночас ключових темах:

територіальне питання;

фінанси;

відновлення країни після війни.

Не менш важливими Зеленський назвав гарантії безпеки, де Україна очікує чіткої та предметної позиції від США та європейських держав.

«Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», — додав він.

Небезпечні поступки та «креативні рішення»: які деталі переговорів просочилися у ЗМІ

Низка іноземних медіа розкрили деталі, про які ймовірно йшла мова під час переговорів між українськими та американськими представниками у Флориді.

Видання Axios характеризує перемовини як «складні та напружені», однак продуктивні. Як зазначають журналісти, головною темою стала лінія територіального контролю в рамках потенційної мирної угоди з Росією.

Переговори українських та американських високопосадовців у Маямі, 30 листопада / © Фото з соціальних мереж

За даними Axios, США тиснуть на Київ, щоб він погодився на територіальні поступки, які є політично «хворобливими» та «вибухонебезпечними», аби схилити Кремль до миру. Через гостроту дискусії, після години обговорень у розширеному складі, перемовини були скорочені до трьох учасників з кожного боку.

Цей тиск відбувається на тлі ультимативної позиції президента РФ Володимира Путіна, який наполягає, що Росія не зупиниться, доки не візьме під контроль увесь Донбас.

Водночас CNN пише, що переговорники обговорили сценарій, згідно з яким Україна може бути фактично позбавлена можливості приєднатися до Альянсу через домовленості, укладені між державами-членами НАТО та Москвою.

Медіа зауважує, що попередньо однією з найбільш «проблемних вимог» первинного мирного плану США була юридична відмова України від прагнення до НАТО, що суперечить її Конституції.

Прапори України / © unsplash.com

Новий сценарій пропонує «креативне рішення»: Україну не змусять юридично відмовитися від курсу на Альянс. Однак, якщо США досягнуть двосторонніх домовленостей із Росією або якщо Москва отримає гарантії від НАТО, шлях України до Альянсу буде де-факто заблокований без формальної згоди Києва.

Водночас WSJ припускає, що під час зустрічі у Флориді сторони могли обговорювати можливі терміни проведення нових виборів в Україні.

Візит Віткоффа до Москви може визначити долю мирного плану

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушають до Москви на критично важливу зустріч із Володимиром Путіним, яка може визначити долю мирного плану для України, повідомляє The Times.

Медіа зауважує, що візит відбувається на тлі корупційного скандалу зі звільненням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який Путін використав у своїх цілях. Це посилило побоювання у Києва, що Кремль отримає додаткові важелі впливу на переговорах.

Кремль / © pexels.com

Окрім того, The Times ставить під сумнів неупередженість Віткоффа, який, попри відсутність дипломатичного досвіду, цього року вже всьоме летить до Росії і жодного разу не був в Україні.

Водночас публікація витоку стенограми засвідчила, що Віткофф радив кремлівському раднику Юрію Ушакову, як впливати на Трампа, та запевняв: «Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди».

Союзники Києва побоюються, що Путін може запропонувати Віткоффу та Кушнеру певні економічні стимули, що зрештою призведе до менш вигідної для України угоди.

Також проблема для України полягає в тому, що Рубіо не буде присутнім, коли з тією «іншою стороною» обговорюватимуть умови угоди. До Москви летять саме Віткофф і Кушнер — люди, чиї особисті бізнес-інтереси раніше вже змушували сумніватися в їхній дипломатичній неупередженості. І навряд чи Путін дозволить їм залишити Москву з порожніми руками.

Чому Путін не підпише мирної угоди

Публіцист Віталій Портников переконаний, що Володимир Путін не планує закінчувати війну та не збирається підписувати мирну угоду з Україною.

Портников вважає, що розмови диктатора про «легітимність» президента не мають значення, оскільки мирна угода можлива лише «на могилі Путіна». Він пропонує механізм для переговорів, але наголошує, що, оскільки Путін не готовий до припинення вогню, війна триватиме.

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

На думку Портникова, через територіальні претензії, зафіксовані в конституціях обох країн, мирна угода неможлива, і обидва народи приречені на вічний конфлікт.

«Мирної угоди між Росією та Україною не буде ніколи. Вона не є можливою, коли в конституціях обох країн записані території, на які вони претендують. Обидві ці країни та обидва ці народи приречені на вічний конфлікт», — сказав він.

Своєю чергою, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що Москва вважає мирну угоду від США категорично невигідною, оскільки вона змусить Кремль офіційно відмовитися від своїх територіальних претензій та здати стратегічні позиції.

Експерти зазначають, що основними причинами відмови РФ є: територіальні поступки (необхідність офіційно відмовитися від претензій на незаконно анексовані частини України); стратегічна шкода (надання українським силам часу на відновлення, зниження бойової готовності російських сил та «стратегічний розрив» між Росією та Китаєм (КНР).

У ISW підкреслюють, що оскільки Росія вважає, що вже виграла війну, вона не має наміру йти на жодні суттєві поступки, а її кінцеві вимоги є абсолютистськими та неприйнятними для України та Заходу.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни розповіли, для чого Кремль поширює хибний наратив про близькість перемоги та колапс України.

