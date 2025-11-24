"Мирний план" США: Мерц відкинув повернення Росії до G7

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість повернення Росії до G7, що передбачав один з пунктів «мирного плану», підготовленому адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Заяву очільника уряду Німеччини, наводить DW.

Мерц наголосив, що передумов для повернення Росії G7 наразі немає. Крім того, за його словами, цього ніхто не бажає, окрім США.

«На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи», — сказав він.

Мерц наголосив, що повернення до формату G8 може бути узгоджено лише на основі консенсусу.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив аналогічну точку зору, коли заявив, що передумов для повторного прийняття Росії немає.

У «мирному плані», який США представили минулого тижня і повний текст якого опублікували ЗМІ, є пункт про реінтеграцію РФ в глобальну економіку.

У ньому, крім запрошення Росії повернутися до G8, також ідеться про поетапне скасування санкцій проти РФ, укладення зі США довгострокової угоди про економічне співробітництво для взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів із видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

На зустрічі у Женеві 23 листопада представники США та України підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Сторони підтвердили значний прогрес в узгодженні позицій і домовилися, що майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий і справедливий мир. Остаточні рішення у межах угоди ухвалюватимуть президенти обох країн.

Крім того, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського «мирного плану» з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України. Контрпропозиція, розроблена, за даними Reuters, Британією, Францією та Німеччиною, базується на «мирному плані» США, але коректує деякі пункти, в окремих випадках — пропонує вилучити їх.