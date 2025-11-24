Мирний план США для України скоротили після Женевських переговорів – FT

Президент України Володиир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

За результатами переговорів у неділю початковий американський проєкт мирної угоди, який складався з 28 пунктів, був переглянутий і скорочений до 19 позицій.

Про це повідомили джерела Financial Times.

Співрозмовники не уточнили, які саме пункти були вилучені. Перед переговорами європейські лідери висловлювали занепокоєння окремими положеннями плану, зокрема вимогами, що стосувалися санкцій проти Москви та заморожених російських суверенних активів, які, на їхню думку, є компетенцією ЄС.

Лідери ЄС скликали терміновий саміт у понеділок, щоб обговорити прогрес у Женеві та вирішити, як рухатися далі, повідомили чиновники, залучені до підготовки.

Остаточний текст угоди потребуватиме схвалення Зеленського та президента США Дональда Трампа, перш ніж буде переданий Москві, зазначив Рубіо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що радник керівника Офісу президента Олександр Бевз заявив, що первинна версія американського мирного плану на 28 пунктів вже не є актуальною, оскільки документ був суттєво переглянутий та змінений.