"Мирний" план США пропонує відшматувати від України територію площею з Люксембург — AFP

У мирному плані є США є жахлива диспропорція щодо обміну територіями між Україною та Росією

Реклама

Так званий «мирний план» США для України, який був переданий Києву, передбачає поступку Російській Федерації території, площа якої майже дорівнює Люксембургу (2 590 кв. км). Як показав аналіз, що ґрунтується на даних Інституту вивчення війни (ISW), ця ініціатива закликає українську армію залишити території, які вона досі контролює. Це призведе до чистої перемоги Москви та отримання нею контролю над приблизно 2 300 кв. км української землі, причому без єдиного пострілу.

Про це пише Agence France-Presse.

Неймовірні поступки та буферна зона

Згідно з пропозицією, Київ має відмовитись від майже 5 000 кв. км території, яку він зараз контролює в Донецькій області. Частина цих земель має бути використана для створення так званої «буферної зони». До цих територіальних поступок входять великі міста Краматорськ та сусідній Слов’янськ, а також невелика ділянка площею 45 кв. км у Луганській області.

Реклама

Натомість, Москва має повернути лише меншу частину території, яку вона повністю або частково контролює, а саме:

майже 2 000 кв. км у Харківській області;

450 кв. км у Дніпропетровській області;

300 кв. км у Сумській області;

20 кв. км у Чернігівській області.

В обмін на ці поступки план також передбачає визнання Криму, який був анексований Росією 2014 року, а також окупованих територій Донецької та Луганської областей «де-факто» російськими.

20% в обмін на 0,5%

Аналіз AFP підкреслює драматичну диспропорцію, яку містить американська пропозиція. Фактично, реалізація плану Вашингтона призведе до того, що Україна поступиться приблизно 20% своєї території, щоб повернути менше ніж 0,5%.

Ці розрахунки ґрунтуються на даних ISW про території, які повністю або частково контролюються Росією, а також на територіях, які вона заявляє як свої станом на 20 листопада. Загалом, на цю дату російська армія повністю або частково контролювала 19,3% території України. При цьому близько 7% (включаючи Крим і частини Донбасу) перебували під російським контролем ще до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Реклама

Нагадаємо, мирний план Трампа-Путіна просуває капітуляцію України на догоду Росії. Адміністрація Трампа тисне на Київ, просуваючи свою «мирну» пропозицію, погоджену із росіянами за спинами європейців.