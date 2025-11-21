Українці та європейці критикують мирний план Трампа / © ТСН.ua

Україна та США розпочали роботу над пунктами потенційного плану щодо завершення війни. За повідомленнями ЗМІ він складається з 28 пунктів. Цей план одразу викликав багато критики та суперечок у суспільстві

Пропри те, що ймовірна мирна угода від США пропонує Україні гарантії безпеки, схожі на 5 статтю НАТО, вона також містить жорсткі вимоги до Києва.

ТСН.ua зібрав реакції політиків та експертів на мирний план Трампа, який у Європі вже назвали «списком бажань Путіна».

США висувають ультиматум Україні та ставлять дедлайн

У четвер, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для активізації дипломатичних зусиль та завершення війни.

Цю інформацію підтвердив Офіс президента України (ОПУ). Там зауважили, що Київ підтримує всі змістовні пропозиції, здатні наблизити справжній мир, і готова до конструктивної роботи з американською стороною.

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Водночас своєму повідомленні ОПУ зазначив, що Зеленський має намір найближчим часом провести переговори з американським лідером Дональдом Трампом, щоб детально обговорити дипломатичний потенціал і основні вимоги, які забезпечать досягнення миру.

Як зазначає видання Sky News, телефонна розмова між Зеленським та Трампом може відбутися вже наступного тижня.

Водночас, як зазначає видання Reuters, США погрожують Україні припинити військову допомогу та співпрацю в розвідці, щоб змусити українську владу підписати мирну угоду до 27 листопада.

Медіа підкреслює, що зараз Вашингтон тисне на Київ сильніше, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів.

«Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна заплатила за це», — зазначило одне з джерел видання.

Однак видання CNN припускає, що адміністрація розраховує побачити угоду між Києвом і Москвою до кінця року.

Своєю чергою, увечері 21 листопада Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що Україна переживає один із найважчих історичних моментів через безпрецедентний зовнішній тиск.

Він наголосив, що країна стоїть перед складним вибором: «Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера».

Глава держави підкреслив, що незалежно від умов будь-якого плану, гідність і свобода українців, як основи суверенітету, не будуть проігноровані.

Водночас він попередив, що наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на політичний та інформаційний тиск, спрямований на те, щоб послабити та розсварити українців.

Європа не погоджується із мирним планом США та екстрено готує власний

У п’ятницю, 21 листопада, Зеленський обговорив американський «мирний план» з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Європейські лідери підтвердили свою «непохитну й повну підтримку України» на шляху до справедливого миру та намір тісно координувати дії з Вашингтоном.

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Політики домовилися, що будь-яка угода, що стосується європейських держав, ЄС чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників.

Своєю чергою прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х підкреслив, що усі переговори про мир мають відбуватися за безпосередньої участі України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Він наголосив, що українці вирішуватимуть долю своєї країни так само, як усі рішення щодо Польщі ухвалюватимуть поляки.

«Нічого про нас без нас. Коли йдеться про мир, усі переговори мають стосуватися України. Нічого про Україну без України», — йдеться у дописі польського прем’єра.

Окрім того, як зазначає видання Bloomberg, у Європі відкинули допомовленості щодо закінчення війни в Україні, які суперечать суверенітету та цілісності нашої країни. Союзники також погодились, що не можна скорочувати численність ЗСУ.

Водночас медіа The Wall Street Journal повідомляє, що європейські лідери розкритикували мирний план, запропонований США. Вони вважають, що цей план фактично є «капітуляцією України», оскільки він не вимагає реальних поступок з боку Росії.

Через це європейські держави розробляють власний мирний план, який, на їхню думку, буде значно вигіднішим для Києва та краще захищатиме інтереси України.

«Європа сподівається підготувати план протягом кількох днів, але Київ поки не взяв на себе зобов’язання приєднатися до нього», — зазначає видання.

Окрім того, Politico зауважує, що «план миру» від США дуже розчарував та викликав «тривогу в європейських столицях».

Європейці, які сподівалися, що адміністрація Трампа усвідомила небезпеку від довіри до Путіна, були шоковані цією пропозицією.

За словами одного з чиновників, її зміст є нічим іншим, як «списком бажань Путіна». Дипломатичні кола як в Європі, так і в Києві, залишилися вкрай роздратованими черговою спробою Вашингтона нав’язати Україні «погану угоду». Один із високопосадовців назвав план США «просто списком пунктів для задоволення Путіна».

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з європейськими колегами 20 листопада заявив, що новий мирний план США є неприйнятним і нежиттєздатним, передає Politico.

Як повідомляє видання, під час закритого засідання міністрів закордонних справ ЄС Сибіга пояснив, що умови, висунуті у пропозиціях США, фактично «продиктовані Російською Федерацією». Через це, на його думку, реалізувати такий план просто неможливо.

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над «мирним планом», який отримала від американської сторони, однак вона окреслила чіткі та непорушні «червоні лінії», які стосуються територіальної цілісності та суверенітету країни.

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин / © Associated Press

«Ми ніколи не визнаємо — ані офіційно, ані будь-яким іншим чином — тимчасово окуповану РФ територію України російською. Наша земля не продається», — сказала Гайовишин.

Гоова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі ТСН.ua розповів, що нещодавно оприлюднений «мирний план» США є частиною тактики тиску, яку застосовує американський президент Дональд Трамп, а також інструментом провокації з боку Кремля.

«Росія хоче нас вбити, а Україна хоче вижити. Навіть якщо цей запропонований план буде реалізований, але за умови, що Україна виживає як держава і є частиною Заходу, Путіна це не влаштує», — акцентував Олександр Мережко.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що будь-які зусилля Трампа завершити війну в Україні можна тільки вітати.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко / © із соцмереж

«Будь-які зусилля Трампа завершити цю війну можна тільки вітати. Лишилося, щоб росія не зривала їх, як вона завжди робить. Ну і захист українських інтересів та недопущення повторення агресії», — написав він у соцмережах.

Нардепка Ірина Геращенко вважає, що варіант мирного плану, який активно публікували різноманітні ЗМІ нічим не відрізняється від попередніх заяв Путіна щодо усунення «першопричин війни». Також вона зазначає, що пропоновані 28 пунктів плану є інформаційним вкидом від росіян.

«Не виключаю, що ці 28 пунктів- вкид для зондування грунту і межі компромісу та червоних ліній для українців. Зондаж втоми і тиск. Бо поки що половина цих пунктів виглядають як капітуляція, а не справедливий мир», — зауважила нардепка у своєму Telegram-каналі.

Мирний план Трампа може стати пасткою для України

Деталі «мирного плану» адміністрації Дональда Трампа, який опублікували чимало медіа, видається вкрай несправедливим щодо Києва, незважаючи на обіцяне щедре фінансування для України, пише пише Clash Report.

Видання зазначає, що план не передбачає серйозного визнання військових репарацій, а більша частина заморожених російських активів повертається назад Москві або розміщується у спільних американсько-російських механізмах, призначених для «зміцнення відносин».

Наслідки російських атак на Україну / © Associated Press

Німецьке видання BILD, посилаючись на аналіз мирного плану США та коментарі експертів також зазначає, що пропонована угода може стати пасткою для України.

Політолог Томас Єгер вважає, що для України 28 пунктів цього плану «рівносильні декларації про капітуляцію». Він зазначає, що Київ повинен буде «здатися та відмовитися від можливості захищатися від Росії в майбутньому».

Водночас експерт з безпеки Крістіан Меллінг підкреслив, що обіцянка Росії «не нападати на сусідні країни», не матиме жодної цінності.

Також експерт з питань безпеки Петер Нойманн вважає, що реалізація плану вигідна лише Москві, оскільки вона «повернулася б за стіл переговорів — як країна, яка розпочала війну агресії та отримує за це винагороду».

Водночас західні аналітики проаналізували текст «мирної пропозиції», США який надійшов до Києва. У ньому було виявлено низку мовних конструкцій, які нагадують прямий переклад з російської мови.

За словами аналітиків, деякі фрази є «незграбними» в англійській мові, але абсолютно логічними в російському контексті. Це відкриття додало питань щодо процесу написання тексту, оскільки раніше Білий дім визнав, що його співавтором був посланник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Посланник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. / © Getty Images

Проте генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері «24 Каналу» розповів, аби Україна не потрапила у пастку їй слід активніше працювати з американськими партнерами.

«Нам потрібно активніше працювати з американським блоком, не послабляючи контакти, коли з’являються перші позитивні тенденції. Треба залучити всі ресурси — контакти з Трампом, Венсом, Рубіо, Конгресом, Сенатом тощо — щоб продовжити далі процес підтримки України. Ми дуже мало зробили, щоб американці стали агресивнішими щодо Росії, щоб умови ставили Путіну, а не нам», — підкреслив ексрозвідник.

Чи існує насправді мирний план США щодо завершення війни в Україні

Чимало політиків та експертів сумніваються у тому, що текст мирної угоди, яку розробляла адміністраціяя Трампа існує.

Народний депутат України Микола Княжицький зауважив, що досі не було опубліковано офіційних текстів.

«Ми досі не бачимо жодних офіційних текстів. Без документів предметне обговорення не має сенсу. На чутках війни не завершуються. Текст «угоди» невідомого походження, що гуляє мережею, — це документ, який Путін ніколи не підпише. Тому навіть не варто думати, як його оцінювати з української точки зору», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий наголосив, що інформація про мирний план Трампа є черговою інформаційною атакою. За його словами, ця інформація заходить в український простір «як ніж в масло».

«Якийсь черговий «план миру» дійсно ходить по руках, але судячи зі всього це — компіляція з попередніх російських «хотєлок». При цьому реалістичних пропозицій та й реальних факторів для виходу із широкомасштабної війни наразі так і немає», — зауважив Чалий.

Він також наголосив, що подібні вимоги уже звучали від Росії раніше.

Народний депутат, член податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев зазначив, що наразі в інфопросторі «домінують емоційні оцінки і враження, що склались на основі окремих уривків і цитат, які нам продемонстрували ЗМІ».

«Наразі достовірність змісту самого документу ми не знаємо і все, що нам дійсно відомо, що без підпису України він точне не вступить в силу. До цього часу ні сам проект, ані його окремі пункти не «викарбувані в граніті» і є предметом переговорів. Уточнення їх змісту, приведення угоди у відповідність до інтересів держави та очікувань суспільства є завданням наших переговірників», — наголосив Гетьманцев.

Водночас політтехнолог Тарас Загородній в етері «КИЇВ24» заявив, що ймовірний документ, який усі обговорюють, є радше результат приватних розмов між Кирилом Дмитрієвим та Стівом Віткоффом.

«Це не державна позиція США. План з’явився в Україні не через держдеп, а через генералів, які приїжджали. Це було в стилі «а раптом спрацює» — але не спрацювало», — наголосив Загородній.

Чи підпише Україна угоду Трампа?

Політолог Вадим Денисенко зазначає, що зараз не стоїть питання про підписання самої угоди. За його словами, наразі обговорюються питання виключно про те, «чи вдасться скорегувати цю угоду-ультиматум і коли та хто її підпише».

Своєю чергою політолог Сергій Таран розповів, що шанси на підписання Україною мирного плану від Трампа великі, проте для Росії — менші, передає «NV».

За його словами, така ситуація склалася через те, що «Путіну дуже страшно зупинити власну машину війни».

Зруйноване окупантами місто Покровськ / © Associated Press

«Шанси на те, що будуть виконані всі пункти із підписаного — ще менші, бо багато із написаного дуже неконкретне, а коли почнуться деталі, із тих деталей полізуть чорти. Шансів на те, що підписане гарантуватиме мир — взагалі ніякі. І якщо все попереднє таки станеться, і всі підпишуться під „планом Трампа“, все залежатиме від того, як Україна використає можливу паузу у війні. Якщо для зміцнення обороноздатності — пауза затягнеться надовго, якщо на сварки і популізм — пауза буде дуже короткою», — наголосив Таран.

Нагадаємо, після переговорів із представниками американської сторони — віцепрезидентом США Джеймсом Венсом та міністром Сухопутних військ США Брендоном Дрісколлом — Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та Європа створять спільну групу радників для розробки мирного плану.

