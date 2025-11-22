Дональд Трамп / © Associated Press

«Мирний план», запропонований адміністрацією Дональда Трампа, викликав гостру критику серед західних оглядачів та політиків. Аналітики стверджують, що план є фактичним ультиматумом капітуляції для України. Оскільки він прямо винагороджує збройну агресію Росії, а його прийняття ознаменує найбільшу кризу в трансатлантичних відносинах з часів створення НАТО.

Про це пише Sky News.

Згідно з оцінками, план, розроблений через російських переговорників, бере вимоги Кремля та представляє їх як мирні пропозиції.

Ключові пункти, що викликають занепокоєння

Критики наголошують, що реалізація плану означатиме руйнування священного з часів Другої світової війни принципу про незмінність кордонів силою.

План передбачає болючі поступки для України:

Територіальні поступки: Київ передає Росії землі, захоплені внаслідок неспровокованого вторгнення, а також території, за які російські війська воювали, але не змогли захопити.

Нейтралізація армії: ЗСУ мають бути скорочені більш ніж удвічі. Армії Україні забороняється мати далекобійну зброю, приймати іноземні війська, дозволяти приземлятися іноземним дипломатичним літакам, а також вступати до НАТО.

Криза в трансатлантичних відносинах

Найбільше західних лідерів непокоїть пункт, який пропонує НАТО та Росії вести переговори, де Америка виступатиме посередником.

«Америка має бути найсильнішим партнером у НАТО, а не зовнішнім арбітром. В одному з пунктів брак відданості пана Трампа західному альянсу викривається з моторошною ясністю», — зазначають у медіа.

Аналітики попереджають: якщо план буде прийнято, це лише запевнить російського диктатора Володимира Путіна у його стратегії.

«Винагородіть хулігана, і він повернеться лише за новим. Чому б і ні, якщо йому за кілька років віддадуть міста-фортеці Донецьк і чистий прохід через відкриту танкову місцевість до Києва?», — зазначають експерти.

Виклик для Європи

Експерти вважають, що план не принесе миру. Оскільки Путін чітко дав зрозуміти, що його кінцева мета — вся Україна, і він має перевірений досвід виходу з угод, перегрупування та повернення з новою агресією.

Як заявив один колишній міністр закордонних справ країн Балтії: «У плані з 28 пунктів є очевидне послання для Європи: це кінець кінця. Нам неодноразово та однозначно говорили, що безпека України, а отже, і безпека Європи, буде відповідальністю Європи. І тепер це так. Цілком і є».

У виданні зазнчили, що європейські лідери стоять перед гострим викликом: чи здатні вони взяти на себе повну відповідальність і гарантувати безпеку України «перед обличчям цієї американської зради». Якщо цього не відбудеться, наслідки можуть бути катастрофічними для всієї європейської безпеки.

Нагадаємо, експосол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що запропонований «мирний план» адміністрації президента США Дональда Трампа не призведе до тривалої стабілізації, а лише надасть Росії вигідні умови для відновлення агресії проти України чи інших європейських країн.

Також високопоставлені європейські посадовці висловили обурення та різку критику щодо пункту «мирного плану», який нещодавно представив спецпредставник президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф. Один із чиновників Європейського Союзу (ЄС) навіть порадив американському представнику звернутися до психіатра.