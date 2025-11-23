"Мирний план Трампа" або вимоги Кремля: у США заплуталися, хто насправді є автором 28-пунктів

Мирний план США / © ТСН.ua

Американці не можуть визначитися, хто насправді є автором «мирного плану». Запропоноване по суті є вимогами РФ щодо капітуляції України.

Про це пише громадський та політичний діяч Сергій Стерненко.

«Фактично американці просто просувають російські вимоги капітуляції України», — зазначив Стерненко.

Що кажуть сенатори

Як пише NBS News, законодавці, які критикують підхід президента Дональда Трампа до припинення війни між Росією та Україною, заявили в суботу, що вони розмовляли з державним секретарем Марко Рубіо, який сказав їм, що мирний план, який Трамп наполягає на прийнятті Києва, є «списком побажань» росіян, а не фактичною пропозицією, яка пропонує позиції Вашингтона.

Речник Державного департаменту спростував їхню версію, назвавши її «відверто неправдивою».

Сам Рубіо потім зробив незвичайний крок, припустивши в інтернеті, що сенатори помиляються, хоча вони стверджували, що саме він був їхнім джерелом інформації. Державний секретар підтвердив, що Вашингтон відповідальний за пропозицію, яка з самого початку здивувала багатьох своєю сприятливістю для Москви.

Все це призвело до заплутаного — і потенційно бентежного — повороту подій для мирного плану, схваленого адміністрацією Трампа, який і без того зіткнувся з потенційно складним майбутнім.

За словами Білого дому, широко розголошений мирний план із 28 пунктів, підтриманий США, став результатом місячної роботи між Рубіо та посланцем Трампа Стівом Віткоффом, а також участі, за його словами, як українців, так і росіян. План враховує багато російських вимог, які президент України Володимир Зеленський категорично відхиляв десятки разів, зокрема відмову від великих ділянок території. Трамп каже, що хоче, щоб Україна прийняла план до кінця наступного тижня.

«Ця адміністрація не відповідала за цей реліз у його нинішньому вигляді», — сказав республіканець Майк Раундс з Південної Дакоти, виступаючи на конференції з безпеки в Канаді. «Вони хочуть використати його як відправну точку».

Раундс сказав, що «спочатку це виглядало скоріше так, ніби це було написано російською мовою».

Сенатори заявили, що вони розмовляли з Рубіо після того, як він зв’язався з деякими з них дорогою до Женеви для переговорів щодо плану. Незалежний сенатор від штату Мен Ангус Кінг сказав, що Рубіо сказав їм, що план «не був планом адміністрації», а «списком побажань росіян».

Двопартійна група сенаторів, які є досвідченими законодавцями та одними з тих, хто найбільше зосереджений на зовнішніх відносинах, стояли разом на пресконференції, передаючи послання Рубіо під час телефонної розмови.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо прокоментував проєкт «мирного плану», який Сполучені Штати представили Україні та Росії. Він наголосив, що документ є розробкою саме Вашингтона й розглядається як «сильний фундамент» для подальших перемовин щодо припинення війни.

За його словами, пропозиція враховує позиції обох сторін конфлікту.

«Мирна пропозиція була підготовлена США. Вона пропонується як сильний фундамент для тяглих переговорів. Вона ґрунтується на вхідних даних від російської сторони. Але також ґрунтується на попередніх і нинішніх вхідних даних від України», — зазначив Рубіо.