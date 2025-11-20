Мирний план Трампа: Білий дім заперечив переговори "за спиною" Києва

Спікерка Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

Реклама

Білий дім офіційно підтвердив, що два помічники президента США Дональда Трампа — спецпредставник Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо — протягом останнього місяця таємно працювали над розробкою мирного плану. До переговорів були залучені як Україна, так і Російська Федерація. Спікерка Білого дому Керолайн Левітт спростувала повідомлення, раніше розповсюджені у ЗМІ, у яких стверджувалося, що план розроблявся «за спиною» Києва.

Про це вона заявила під час брифінгу в Білому домі в четвер, 20 листопада.

Взаємодія з обома сторонами

За словами Левітт, ключові фігури, які стоять за розробкою мирної ініціативи, Віткофф і Рубіо, підтримували рівноцінний діалог з обома сторонами конфлікту, щоб зрозуміти їхні позиції та умови для досягнення стабільного миру.

Реклама

«Віткофф і Рубіо таємно працювали над планом протягом останнього місяця. Вони однаково взаємодіяли з обома сторонами, щоб зрозуміти, на що ці країни зобов’яжуться для досягнення міцного та тривалого миру. Переговори тривають, президент Трамп підтримує цей план», — наголосила речниця.

Раніше деякі західні медіа писали, що план, запропонований президентом Трампом, нібито був розроблений без консультацій з Україною.

«Хороший план» для всіх

Представниця Білого дому підкреслила, що Трамп активно підтримує розроблений план. Ба більше, вона позитивно оцінила перспективи цієї ініціативи для обох країн.

«Це хороший план як для Росії, так і для України», — наголосила Левітт.

Реклама

Ця заява з’явилася на тлі офіційного повідомлення ОПУ про те, що президент України Володимир Зеленський отримав проєкт мирного плану від США та готовий обговорювати його пункти з Трампом найближчими днями.