Мирні переговори в Туреччині / © ТСН.ua

Реклама

Мирний план президента США Дональда Трампа передбачає, що Росія отримає повний фактичний контроль над Донбасом, незважаючи на те, що Україна все ще контролює близько 14,5% його території.

Про це повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного із ситуацією.

У виданні наголосили, що однією з найскладніших проблем в переговорах щодо України дотепер було те, хто і яку територію контролюватиме після закінчення війни.

Реклама

За словами поінформованого чиновника, угода передбачає виведення українських війська із підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, які стануть демілітаризованою зоною. Водночас передбачається, що Росія не зможе розмістити там свої війська.

У Херсонській та Запорізькій областях нинішні лінії контролю будуть здебільшого заморожені, але Росія поверне частину територій за умови проведення переговорів.

Згідно з планом Трампа, США та інші країни визнають Крим і Донбас законною російською територією, але від України цього не вимагатимуть.

Український чиновник заявив виданню, що план також включає обмеження чисельності українських військових та їхньої далекобійної зброї в обмін на гарантії безпеки США.

Реклама

За словами двох джерел, безпосередньо обізнаних зі справою, Катар і Туреччина беруть участь у розробці нового плану Трампа та підтримці посередницьких зусиль США.

Зокрема, високопосадовець Катару взяв участь у переговорах між посланцем Трампа Стівом Віткоффом та секретарем РНБО Рустемом Умєровим, якого уповноважив президент Зеленський, минулими вихідними. Багато зауважень Умєрова начебто були включені до тексту плану з 28 пунктів.

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило, що адміністрація Дональда Трампа у секретному режимі розробляє масштабний план припинення війни в Україні за участю Росії. Документ містить 28 пунктів і вже обговорюється на дипломатичному рівні між Вашингтоном, Москвою та Києвом.

На тлі активізації дипломатичних зусиль президент Володимир Зеленський прилетів до Туреччини, щоб обговорити «справедливий мир».

Реклама

Після розмови з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом український лідер заявив, що тільки США «мають достатню силу», щоб закінчити війну. Зеленський також підтримав Туреччину як запропонований майданчик для переговорів.