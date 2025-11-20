"Мирний план" Трампа: Каллас сказала, що треба, аби він спрацював

Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас / © Associated Press

Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що будь-який план щодо припинення війни Росії проти України потребує залучення як Києва, так і європейської сторони.

Про це Каллас сказала перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Висока представниця ЄС зазначила, що серед інших питань щодо України міністри планують обговорити й «останні новини». Каллас не уточнила, про які саме новини йдеться, хоча зараз у медіа активно обговорюють нібито узгоджений між США та Росією «мирний план з 28 пунктів».

«Ми також обговоримо останні новини. Ми, як європейці, завжди підтримували довготривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці, тому це цілком зрозуміло», — висловилась посадовиця.

Вона підкреслила, що «в цій війні один агресор і одна жертва».

«Ми не чули про жодні поступки з російського боку. Я маю на увазі, якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодилася на безумовне припинення вогню вже певний час тому, тоді як ми знову бачимо бомбардування мирного населення цієї ночі», — зауважила Каллас.

За її словами, 93% російських ударів припадають на цивільні об’єкти — школи, лікарні, житлові будинки — з очевидною метою «вбити багато людей і завдати якомога більше страждань».

Висока представниця ЄС також повторила, що «для того, щоб припинити цю війну, потрібно, щоб українці та європейці також погодилися на ці плани».

«Путін міг би негайно покласти край цій війні, якби просто припинив бомбардування мирних жителів та вбивства людей, але ми не бачили жодних поступок з російського боку. Ми вітаємо всі суттєві зусилля, спрямовані на припинення цієї війни, але, як ми вже казали раніше, воно має бути справедливим та тривалим. Це також означає, що українці, а також європейці, погоджуються з цим», — розповіла Каллас.

Нагадаємо, видання NBC News поінформувало, що президент США Дональд Трамп схвалив попередній варіант 28-пунктного мирного плану для припинення війни Росії проти України. Цей план таємно готувала американська адміністрація, консультуючись із російською стороною, а українська — участі не брала.

Як повідомляє Financial Times, запропонований план передбачає від України значні поступки. Зокрема, пропонується передати Росії весь Донбас, включно з районами, які нині не перебувають під окупацією; удвічі скоротити чисельність армії та відмовитися від «ключових категорій озброєння»; надати російській мові статус офіційної; відновити діяльність підрозділів РПЦ та зменшити обсяги військової підтримки США.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця припустив, що сама поява документа і його зміст швидше нагадують ІПСО або «фабрику нереалістичних планів».