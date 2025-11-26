"Мирний план Трампа": командир ЗСУ назвав головні ризики для війська

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Командир полку «Ахіллес» Юрій Федоренко закликав сприймати «мирний план Трампа» з холодним розумом, оскільки він містить неприйнятні умови, зокрема щодо чисельності ЗСУ та заборони вступу до НАТО.

Таку думку він висловив для «24 Каналу».

Головний ризик цього плану вже став реальністю: українці почали менше донатити та добровільно йти на мобілізацію через надію на швидке завершення війни.

Реклама

За словами командира поява «мирного плану» Трампа та постійні заяви про швидке завершення війни вже створили серйозні внутрішні ризики для оборони України.

«Ті, хто є військовозобов’язаними, але досі не мобілізувались, думають, що цього робити не треба, бо війна завершиться найближчим часом», — зауважив він в етері «24 Каналу».

Це призвело до негативних наслідків: українці почали менше донатити та добровільно вступати до Сил оборони.

А бізнеси, які обслуговують військово-промисловий комплекс, стали менш охоче купувати комплектуючі для військових.

Реклама

«Тому ми просідаємо з огляду можливого залучення основного капіталу війни людей в ЗСУ, просідаємо в донатах і у фінансуванні Сил оборони», — наголосив Федоренко, закликавши аналізувати ситуацію з холодним розумом.

Командир різко розкритикував неприйнятні пункти плану Трампа, серед яких: обмеження чисельності Збройних Сил України до 600 000 осіб, заборона вступу до НАТО та визнання окупованих територій російськими.

Федоренко підкреслив, що ніхто, крім військового керівництва України, не може вказувати, якою має бути чисельність армії. Більше того, якщо бойові дії припиняться без гарантій безпеки, військові, які набули бойового досвіду, почнуть отримувати лише мінімальну заробітну плату, через що Україна втратить критичну експертизу військ.

Він наполягає: у договорі про заморожування бойових дій має бути передбачено стале фінансування нашими партнерами Збройних Сил України з урахуванням тієї чисельності, до якої ми бачимо, що можемо розширитися.

Реклама

Командир полку також висловив побоювання, що до завершення каденції президента Трампа активних бойових дій знову не буде. Однак, як тільки він покине посаду, війна може розпочатися знову. Тому Україні зараз треба сконцентруватися на тому, щоб підтримати інституцію президента.

Нагадаємо, публіцист Віталій Портников заявив, що так званий «мирний план Трампа» є блефом і не має реального підґрунтя. За його словами, документ з’явився після провалу перемовин із Путіним та запровадження Вашингтоном санкцій проти «Роснєфті» і «Лукойла».

Російський бізнесмен Кирило Дмитрієв передав у США неузгоджену чернетку, намагаючись домогтися пом’якшення обмежень. Саме цей текст і став основою гучного «плану», який чиновники з адміністрації Трампа почали доопрацьовувати без реального розуміння ситуації.

Портников наголошує, що росіяни не мають наміру завершувати війну, адже метою Кремля залишається знищення української державності. Європейські лідери, за його словами, усвідомлюють хаос у команді Трампа і намагаються впливати на ситуацію дипломатично. Водночас він підкреслює: навіть можливі домовленості у Вашингтоні не означатимуть миру, бо Росія не планує підписувати жодних компромісів.