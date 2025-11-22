Мирний план Трампа містить "небезпечні обмеження": європейські лідери відхилили пропозиції США

Лідери ЄС вимагають змінити мирний план Трампа для України / © ТСН.ua

Європейські лідери виступили зі спільною заявою щодо «мирного плану» США для врегулювання війни між Росією та Україною, наголосивши, що проєкт потребує «додаткової роботи», оскільки деякі його положення становлять загрозу для безпеки Києва. Головне занепокоєння викликали обмеження для української армії та питання про непорушність кордонів.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій Європейською радою у суботу, 22 листопада.

Загроза вразливості України

У заяві, яку підписали, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, вітаються зусилля Сполучених Штатів, але підкреслюється, що проєкт мирного плану, попри наявність важливих елементів, є лише основою для роботи. Лідери чітко заявили про свою позицію щодо ключових принципів.

«Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями на Збройні Сили України, що зробить Україну вразливою до майбутніх нападів», — ідеться у спільній заяві лідерів.

Вони також зазначили, що готові брати участь у подальших обговореннях, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру.

Спільна робота та вимога про згоду НАТО

Лідери наголосили, що будь-які елементи мирного плану, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватимуть окремої згоди членів цих організацій. Вони також пообіцяли тісно координувати свої дії з Україною та США найближчими днями.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск додав, що для реалізації плану потрібна спільна робота, і Росія «не може нав’язувати свої умови Україні та Європі». Він також підкреслив, що все, що стосується Польщі, має бути погоджено з польським урядом. Європейські лідери підтвердили свою незмінну та потужну підтримку Україні.

Нагадаємо, сенатори США розкритикували «мирний план» Трампа щодо України. Американські законодавці сумніваються у здатності цих пропозицій забезпечити мир.