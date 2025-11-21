ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
2 хв

"Мирний план" Трампа: Орбан вкотре похвалив свого друга і дорікнув Європі - деталі

Орбан заявив, що вирішальні тижні попереду.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Віктор Орбан і Дональд Трамп.

Віктор Орбан і Дональд Трамп.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав мирну пропозицію США, заявивши, що ініціатива Дональда Трампа щодо України “набула нового імпульсу”.

Про це угорський політик заявив у дописі в Мережі X.

Орбан, який є близьким союзником Трампа, високо оцінив план президента США щодо України.

“Американський президент — наполегливий бунтар. Якби він був президентом на той час, війна б ніколи не спалахнула. Зрозуміло, як тільки він щось задумає, цього не відпускає. Він точно налаштувався на припинення російсько-української війни”, - наголосив Орбан.

Разом з тим прем’єр Угорщини звинуватив лідерів ЄС у “знову програші” та повторив свою давню критику політики ЄС щодо Києва. Зокрема, звинуватив керівництво Єврокомісії у пошуках “грошей для України та для фінансування війни”.

Окремо Орбан заявив, найближчі тижні будуть ключовими для суперечливої ​​пропозиції США щодо припинення майже чотирирічної війни в Україні.

“Цей мирний план містить пропозиції, щодо яких росіяни та американці вже провели попередні обговорення. Я думаю, що ми перебуваємо на вирішальному етапі, наступні два-три тижні будуть вирішальними”, - наголосив політик, пише The Guardian.

Нагадаємо, 21 листопада Зеленський, Макрон, Стармер і Мерц телефоном обговорили "мирний план" Трампа. Зазначається, що політики вітають “зусилля США щодо припинення війни в Україні”. Зокрема, пропозиції щодо підтвердження суверенітету України та надання “надійних” гарантій безпеки.

Зауважимо, раніше Стармер та очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль різко відповіли на спроби нав'язати Україні "мир" з Росією. Зокрема, німецький політик наголосив, що багато деталей все ще потребують доопрацювання, адже лише Київ може вирішувати питання компромісів.

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie