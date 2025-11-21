"Мирний план" Трампа: Орбан вкотре похвалив свого друга і дорікнув Європі - деталі

Віктор Орбан і Дональд Трамп.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав мирну пропозицію США, заявивши, що ініціатива Дональда Трампа щодо України “набула нового імпульсу”.

Про це угорський політик заявив у дописі в Мережі X.

Орбан, який є близьким союзником Трампа, високо оцінив план президента США щодо України.

“Американський президент — наполегливий бунтар. Якби він був президентом на той час, війна б ніколи не спалахнула. Зрозуміло, як тільки він щось задумає, цього не відпускає. Він точно налаштувався на припинення російсько-української війни”, - наголосив Орбан.

Разом з тим прем’єр Угорщини звинуватив лідерів ЄС у “знову програші” та повторив свою давню критику політики ЄС щодо Києва. Зокрема, звинуватив керівництво Єврокомісії у пошуках “грошей для України та для фінансування війни”.

Окремо Орбан заявив, найближчі тижні будуть ключовими для суперечливої ​​пропозиції США щодо припинення майже чотирирічної війни в Україні.

“Цей мирний план містить пропозиції, щодо яких росіяни та американці вже провели попередні обговорення. Я думаю, що ми перебуваємо на вирішальному етапі, наступні два-три тижні будуть вирішальними”, - наголосив політик, пише The Guardian.

Нагадаємо, 21 листопада Зеленський, Макрон, Стармер і Мерц телефоном обговорили "мирний план" Трампа. Зазначається, що політики вітають “зусилля США щодо припинення війни в Україні”. Зокрема, пропозиції щодо підтвердження суверенітету України та надання “надійних” гарантій безпеки.

Зауважимо, раніше Стармер та очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль різко відповіли на спроби нав'язати Україні "мир" з Росією. Зокрема, німецький політик наголосив, що багато деталей все ще потребують доопрацювання, адже лише Київ може вирішувати питання компромісів.