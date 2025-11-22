"Мирний план Трампа" — російська провокація: політолог розкрив справжню мету Путіна

Трамп та Путін / © ТСН

Експерт назвав так званий "мирний план Трампа" щодо України російською провокацією.

Про це сказв нолітолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

Він пояснив, що Кремль розрахував цю ініціативу на два критичні сценарії:

Президент Зеленський підтримує план, що призводить до деморалізації України та підриву її позицій.

Зеленський відмовляється від плану, що викликає образу у Трампа та призводить до припинення життєво необхідної допомоги США.

Ейдман наголосив, що насправді Росія не планує приймати цей документ.

Політолог підкреслив, що Путін має лише один справжній план, який він прагне реалізувати.

«План Путіна складається не з 28, а з одного пункту — знищення України як незалежної держави, а українців як самостійного народу. Саме заради цієї провокації все затіяно,» — заявив Ейдман.

Кремль просуває документ неофіційно через посередників (Кирила Дмитрієва), тоді як представники російського МЗС публічно заперечують будь-яку причетність.

Як Україні уникнути конфронтації та загальмувати ініціативу

Україна може уникнути цієї дипломатичної пастки. Історична практика свідчить, що провокації швидко затихають, якщо діяти правильно. Ейдман радить зайняти жорстку позицію щодо інтересів України, але без прямої конфронтації з Трампом.

Українським лідерам не варто вступати в перепалки чи називати план «божевільним».

Натомість необхідно сказати, що план «цікавий, але потребує доопрацювання». Після цього слід приїхати до Вашингтона разом з європейськими союзниками й викласти свій, принципово інший, план, нібито на основі трампівського.

Нагадаємо, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що тиск Дональда Трампа на Україну щодо швидкого підписання мирної угоди пов’язаний із внутрішньополітичною кризою у США.

За його словами, американському президенту потрібні «швидкі та гучні перемоги» на тлі падіння рейтингу та скандалів, тому він встановлює дедлайни для Києва. Експерт попереджає: поспіх у питаннях війни може трактуватися як слабкість, а політичні інтереси Вашингтона не повинні визначати умови для України.