Мирний план Трампа: що відомо Кремлю про ініціативу США

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що уявлення не мають, з яких пунктів складається мирний план президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни між Росією та Україною.

Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на заяву речника Путіна Дмитра Пєскова.

«Ніхто не робив би його [мирний план — ред.] публічним», — заявив Пєсков.

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Нагадаємо, на спецпосланника Трампа Стівена Уіткоффа чекають з візитом у Москві вже цього тижня. Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що президент США має намір подати свій мирний план, який передбачає розміщення миротворців на території України.