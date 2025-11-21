"Мирний план" Трампа: у Путіна зробили заяву

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

У Кремлі кажуть, що їм нічого не відомо про згоду президента України Володимира Зеленського вести переговори з Росією щодо “мирного плану” президента США Дональда Трампа.

Про це заявив речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів Москва поки не отримувала інформацію про згоду Зеленського на переговори з російською стороною.

Реклама

Нагадаємо, джерела Axios повідомили, що нібито Володимир Зеленський погодився на переговори щодо "мирного плану" Трампа для України. Зазначається, про український лідер повідомив про це секретареві армії США Дану Дрісколлу. Відомо, що Київ очікує незабаром обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом Financial Times із посиланням на українських посадовців інформує, що США очікують від України погодити мирний план до 27 листопада. За даними медіа, Вашингтон працює за «агресивним графіком» і очікує підписання документа вже до Дня подяки.