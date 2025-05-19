"Мирний процес зайшов у глухий кут": Венс зробив заяву про розмову Трампа з Путіним

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США «будуть змушені» вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні, якщо РФ не йтиме на контакт із переговорними групами США та України, адже мирний процес, за словами Венса, зайшов у глухий кут.

Про це Джей Ді Венс повідомив журналістам під час вильоту з Італії, передає Sky News.

Венс очікує, що американський президент Трамп запитає Путіна, чи той дійсно «серйозно» налаштований щодо миру.

Реклама

За словами Венса, очільник Росії Путін нібито «не знає, як вийти з війни в Україні».

«Ми розуміємо, що тут виник певний глухий кут. І я думаю, що президент скаже Володимиру Путіну: „Послухайте, ви серйозно? Ви щиро до цього ставитеся?“, — розповів Джей Ді Венс.

За словами віцепрезидента США, сьогодні він говорив з президентом Трампом щодо його дзвінків очільнику Росії Путіну та президенту України Зеленському.

І якщо Росія, як каже Венс, «не бажає вступати в боротьбу», то «зрештою, США скажуть, що це не наша війна».

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що 19 травня він проведе телефонні розмови з очільником Росії Путіним та президентом України Зеленським. У РФ підтвердили підготовку до дзвінка між Трампом та Путіним.

Читайте також