Миротворча місія в Україні: європейські міністри обговорюють участь "третьої країни"

Європейські міністри зібрались на неформальну зустріч у Копенгагені / © Reuters

Європейські міністри сьогодні, 28 серпня, зберуться в Копенгагені з єдиною метою — посилити тиск на Росію за допомогою санкцій і підтримки України.

Про це пише Politico.

Міністри оборони та закордонних справ країн ЄС зберуться на свою неформальну зустріч, яка відбувається двічі на рік. Ввечері четверга відбудеться вечеря, у п’ятницю — саміт міністрів оборони, а в суботу — очільників дипломатичних відомств.

Нові санкції та підтримка України

За словами європейського дипломата, зустрічі мають на меті посилити тиск на Росію та продемонструвати Москві, що продовження війни не має сенсу. Також обговорюватимуться питання гарантій безпеки для України після війни, особливо тепер, коли США, за повідомленнями, готові надати підтримку з повітря та розвідданими, а також наступний пакет санкцій ЄС проти Росії.

Девід Макаллістер, голова Комітету Європейського парламенту із закордонних справ, заявив, що «це момент, щоб подвоїти зусилля, а не послаблювати їх». За його словами, російський диктатор «є стратегом, який грає на час і чекає, поки рішучість Заходу ослабне або політична увага переміститься до іншого місця».

Миротворці та безпекові гарантії

Дискусії щодо контурів післявоєнних гарантій, щоб запобігти повторному вторгненню Москви в Україну, домінуватимуть у кулуарних розмовах на зустрічі. Офіційні особи очікують, що під час цих обговорень будуть порушені такі теми, як можливість участі нейтральної третьої країни, що могла б надати миротворчі війська для патрулювання майбутньої демілітаризованої зони.

Натомість Росія відкинула ідею про розміщення європейських миротворців в Україні. Це суперечить заяві Трампа про те, що Путін погодиться на них в межах мирної угоди.

«Зараз надто рано робити конкретні пропозиції. Роль Вашингтона у визначенні майбутнього України залишається незамінною, а нещодавній невдалий саміт Трампа-Путіна на Алясці є нагадуванням про те, наскільки крихкою залишається ситуація», — сказав Макаллістер.

Нагадаємо, аналітики вважають, що європейські країни побоюються направляти до України свої війська. Причина такої нерішучості — сумніви у підтримці України з боку США.