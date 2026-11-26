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Миру до Нового року не буде: Стубб дав невтішний прогноз на зиму
Президент Фінляндії зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні і закликав українців готуватися до ще однієї важкої зими.
Президент Фінляндії Александр Стубб не очікує завершення війни в Україні до кінця року і закликає українців готуватися до важкої зими.
Про це передає Clash Report.
«Чи оптимістичний я щодо того, що війна в Україні закінчиться до кінця року? Я так не думаю. І це означає, що нам доведеться готуватися до суворої зими в Україні, що по суті включає протиповітряну оборону, енергетичні установки та фінанси», — сказав очільник Фінляндії.
Також Стубб визнав, що у світі де-факто є дві країни, які зараз можуть вести сучасну війну, це — Росія та Україна.
«Звичайно, Ізраїль та інші, Сполучені Штати. Я цього не заперечую. Але суть у тому, що уроки, отримані з України, тепер починають поширюватися і на Європу», — зазначив він.
Раніше зять Трампа Джаред Кушнер звинуватив Україну в зриві прогресу на переговорах.