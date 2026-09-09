Миру може не бути: Портников пояснив, навіщо Путін погоджується на переговори

Президент РФ Путін / © Associated Press

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Росія може погоджуватися на відновлення переговорів щодо закінчення війни проти України не заради реального пошуку миру, а для затягування часу та досягнення ширших політичних цілей.

Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников у колонці для Еспресо.

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Він звернув увагу, що ще кілька місяців тому відновлення переговорного процесу між Росією та Україною за участю американських посередників здавалося малоймовірним. Водночас Москва раніше заявляла, що готова повернутися до переговорів лише після виконання Києвом її вимог щодо виведення українських військ із частини Донецької та Луганської областей.

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У вересні ситуація змінилася: американські посередники знову вирушили до Москви та Києва. При цьому, як зазначає Портников, українські військові залишаються на Донбасі, а Росія продовжує завдавати ударів по українських містах.

Навіщо переговори Зеленському і Трампу

Портников вважає зрозумілими мотиви української та американської сторін.

За його словами, президент України Володимир Зеленський як очільник держави, що зазнала російської агресії та масштабних руйнувань, має шукати можливості для досягнення справедливого миру. Крім того, цього прагне українське суспільство, яке втомилося від тривалої війни, а також міжнародні партнери Києва.

Щодо президента США Дональда Трампа, то його зацікавленість у переговорах Портников пояснює прагненням досягти успіху власних миротворчих ініціатив та відновити економічну співпрацю з Росією.

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Водночас мотиви Кремля, на думку журналіста, залишаються менш очевидними.

«Ми і не дуже розуміємо, навіщо відновлення перемовин Путіну. Хіба що російський президент і дійсно занепокоєний станом своєї економіки і хотів би припинити українські удари. А як це зробити без домовленостей про мир?» — написав Портников.

Портников назвав можливу мету Путіна

За словами журналіста, переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Москві не продемонстрували реальної зміни позиції Кремля.

«Але перемовини Віткоффа і Кушнера у Москві реальних змін у російській позиції не зафіксували. Тому готовність Путіна до перемовин можна поки що пояснити його звичною тактикою затягування часу», — зазначив Портников.

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На його думку, цього разу Москва може використовувати переговорний процес не лише у відносинах із Трампом. Йдеться також про лідерів країн, які залишаються важливими економічними партнерами Росії, зокрема голову КНР Сі Цзіньпіна та прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді.

Портников зазначає, що Путін зустрічався з ними під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Бішкеку, після чого, за його спостереженням, тональність заяв російського президента помітно змінилася.

Путін може розраховувати на зустріч із Трампом у Китаї

Ще одним можливим мотивом Кремля Портников називає прагнення Путіна зустрітися з Трампом під час саміту АТЕС у листопаді в китайському Шеньчжені.

Журналіст припускає, що Москва може розглядати переговорний процес як один із елементів підготовки до такої зустрічі. При цьому Путін, за його словами, може прагнути ще масштабнішого формату.

Йдеться про ідею проведення тристороннього саміту Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна на полях зустрічі в Шеньчжені. Портников нагадує, що після переговорів Віткоффа та Кушнера про такий формат заявляв радник президента Росії Юрій Ушаков.

На думку журналіста, для Путіна подібна зустріч мала б значний символічний ефект, оскільки дозволила б Кремлю представити російського президента як одного з лідерів світової політики нарівні з президентом США та головою КНР.

«І цілком ймовірно, що відновлення перемовин щодо завершення російсько-української війни стало частиною кремлівських планів з організації тристоронньої зустрічі — і не більше цього», — вважає Портников.

Водночас він наголошує, що сам факт відновлення контактів не означає готовності Росії до реального завершення війни.

«А ось до справжнього завершення війни й переходу Росії на конструктивніші і реалістичніші позиції візит американських посередників може не мати жодного стосунку», — резюмував журналіст.

Нагадаємо, Кремль заговорив про новий раунд переговорів щодо України. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито очікує повернення до формату переговорів «в осяжній перспективі».

Тим часом у американського президента Дональда Трампа високо оцінили результативність візитів до Києва і Москви.

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