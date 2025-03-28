Миттєвих рішень не буде: в ОПУ прокоментували можливе створення «сил гарантування»

Лідери держав-партнерів України ще не визначились з форматом сил гарантування

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Складність рішення щодо гарантій безпеки для України полягає в узгодженні різних позицій та можливостей всіх партнерів, що братимуть участь у цьому процесі.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко в коментарі для «Радіо Свобода».

Після саміту «коаліції охочих» у Парижі спеціальна франко-британська місія має приїхати до України, щоб на місці з’ясувати потреби ЗСУ. Також партнери України розглядають створення «сил гарантування», які не будуть звичайними миротворцями, про яких йшлося раніше.

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«Наразі триває узгодження. Ви могли чути заяву президента, який сказав, що ми хочемо, в першу чергу, почути від партнерів, на що вони готові, де їхня, скажімо, межа, куди вони можуть інтегрувати своїх військових», — зазначив Лещенко.

За словами радника, розглядаються дуже різні версії — від безпосереднього розташування на лінії зіткнення до хабів за межами України.

«Ми готові, але готові вони [західні партнери — ред.] не до всього. І тому цей процес триває. Він потребує згоди багатьох учасників з-поміж країн, які беруть участь в згаданій місії. Деякі готові на більше, деякі готові на менше, деякі готові тільки фінансово або морально підтримувати. По-різному все. Тому цей процес потребуватиме ще певного часу», — пояснив Лещенко.

Він додав, що Європа востаннє ухвалювала подібне рішення чверть століття тому — 1999 року, коли була створена миротворча місія в Косово. Але тоді йшлося про невелику територію та приблизно 10 тисяч військових. У випадку України йдеться про набагато більшу територію та про залучення набагато більшого військового контингенту.

«Ми маємо розуміти, що немає інституційно навіть пам’яті в тих, хто зараз при владі, як це було тоді. Відбулися зміни поколінь в Європі, політики інші прийшли. Відповідно, мілітарного досвіду теж немає, як такі місії розгортати, цих людей вже немає на посадах», — зауважив радник.

Тобто зараз Європа намагається знайти нову форму для гарантій безпеки, і це потребує часу.

«Тут не треба очікувати миттєвих рішень, от до чого я кажу. Але головне, щоб ми рухалися в цьому напрямку», — підкреслив Сергій Лещенко.

Нагадаємо, Паризький саміт зібрав ключових союзників Києва задля обговорення підтримки України та способів стримування агресії Росії.Про що домовилися політики під час саміту — читайте в матеріалі ТСН.ua.