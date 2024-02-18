Мюнхенська безпекова конференція: Стефанішина озвучила головні підсумки для України

За словами віцепрем'єрки, українська делегація провела в рамках конференції багато важливих двосторонніх зустрічей.

За підсумками Мюнхенської безпекової конференції сформувались два ключових меседжі у сфері оборони.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Укрінформ".

Допомога Україні

"Перший – це те, що європейська оборонна політика має бути посилена, вона має бути більш спроможною і суверенною у частині своєї безпеки..., і ці рішення вже будуть ухвалені. А, з іншого боку, самі прем’єри європейських країн підтверджують, що… треба зараз посилити свої зусилля, щоб передати Україні всю необхідну зброю", – зазначила вона.

Третім, найважливішим моментом Стефанішина назвала розуміння важливості рішення про додаткову допомогу Україні в американському Конгресі.

"Тут я особливо пишаюсь тим, що вся Мюнхенська конференція як одна-єдина європейська команда працювала з американськими делегаціями – з віцепрезиденткою Гарріс, з республіканцями, з демократами, які були тут… Я думаю, що це дуже велике посилення, щоб, коли закінчиться перерва в американському Конгресі, це рішення було ухвалено. Ми на це дуже сподіваємося", – сказала віцепрем'єрка.

Вступ до ЄС і НАТО

Також Україна має ясність щодо подальшого просування перемовин про членство в ЄС, каже Стефанішина.

"Ми маємо чітку ясність щодо подальших рішень з просування в напрямку переговорів про членство (України в ЄС – ред.) на березень, синхронізували позиції з європейськими урядовцями, проговорили секторальні питання, пов’язані з торгівлею", – зазначали вона.

У коментарі DW Стефанішина додала, що запрошення України в НАТО досі на порядку денному.

"Немає жодних різночитань, позиція наша однозначна – Україна має бути запрошена до НАТО. Це питання не зняте з порядку денного. І воно буде на порядку денному до того, як буде ухвалене", – сказала віцепрем'єрка.

На її думку, будь-який новий генеральний секретар НАТО буде підтримувати Україну на шляху до Альянсу.

Нагадаємо, 16-18 лютого у Мюнхені проходила міжнародна безпекова конференція.

Раніше Ольга Стефанішина розповіла, що Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО.

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