Зеленський на Мюнхенській конференції: про перспективи України в НАТО та загрозу від Росії

Виступи та коментарі президента України під час конференції торкнулися широкого кола питань – від атаки на Чорнобильську АЕС до перспектив членства в НАТО.

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 року одна з найважливіших міжнародних подій, де світові політики обговорюють ключові виклики глобальної безпеки, зокрема війну в Україні та пошук шляхів до її завершення.

Президент Володимир Зеленський, який очолив українську делегацію, зробив низку різких та знакових заяв, що привернули увагу світової спільноти. Що саме говорив глава держави – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ситуація на Покровському напрямку

За словами Зеленського, ЗСУ вдалося дещо зупинити просування окупантів на Покровському напрямку.

"У нас останніми днями ситуація на Покровському напрямку краща. Без деталей... але ми впевненіші, ніж були", – коротко сказав президент.

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії на кількох ділянках фронту, найбільш напружена ситуація склалася в районі Покровська.

За даними Об'єднаного стратегічного командування "Хортиця", підрозділи ЗС РФ намагаються використати чисельну перевагу для прориву української оборони в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Вдале, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Удар по ЧАЕС

Удар російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС 14 лютого був навмисним, тому що ворог спеціально запустив БпЛА на низькій висоті, адже розуміє, що за таких умов радари не зафіксують ціль.

"Дрон йшов на висоті, що цікаво, 85 метрів. Це важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти. Обов’язково буде слідство і я буду знати більше деталей. Але це дає нам сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони (росіяни – ред.) спеціально це робили", – пояснив Зеленський.

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Президент звернув увагу, що удар "в найбільш небезпечний ядерний об’єкт в Європі" був саме у саркофаг і стався в день початку Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленський додав, що удар по ЧАЕС свідчить про небажання президента Росії Володимира Путіна завершувати війну.

План США щодо закінчення війни

Президент вважає, що Сполучені Штати Америки не мають готового плану щодо закінчення війни в Україні.

Він наголосив, що Київ готовий діяти згідно із законами та міжнародним правом.

"Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо географію своєї держави. Ми готові говорити про все – від контингенту до гарантій безпеки, про НАТО... Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті ", – зазначив президент.

Солдати КНДР на Курщині

Російське військове керівництво готується перекинути ще кілька тисяч солдатів Північної Кореї на Курський напрямок.

Зі слів Зеленського, ймовірно це буде 2000, можливо 2500-3000 військових КНДР. Як зазначив президент, таким чином Москва хоче покрити втрати на цьому напрямку, які становлять понад чотирьох тисяч – "дві третини загиблих з них".

"Це з того, що ми бачимо. Ми не знаємо чітко. Ми бачимо тільки коли вони там є тоді можна порахувати приблизно. А поки ми бачимо пару тисяч, які вони додатково просять. Це точно не через хороше життя. У них втрати і вони щось просять", – розповів президент.

Українські території, окуповані РФ

Як заявив Володимир Зеленський, Україна ніколи юридично не визнає окуповані ворогом території російськими.

"Юридично ми ніколи не визнаємо ці території рускіми або не рускіми і ще якимись – на сьогодні ми говоримо про ворога Росію, – то я просто говорю, що це українські території. І це точно червона лінія, бо це Конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішити тільки народ України і ніхто інший", – наголосив президент.

Меморандум щодо рідкісноземельних корисних копалин

Україна передала проєкт меморандуму про партнерство американській стороні.

"Меморандум (йдеться про проєкт меморандуму про партнерство, – ред.) на основі якого може бути договір, або два, три, п'ять договорів. Це важливо дуже. Це важливий економічний крок для захисту наших ресурсів", – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що побачив меморандум у день приїзду міністра фінансів США Скотом Бессентом до України та висловив подяку за його візит.

Візити до Саудівської Аравії та Туреччини

Президент України поїде на зустріч до Саудівської Аравії, яку раніше анонсував президент США Дональд Трамп, а також до Туреччини.

За словами Зеленського, ніяких зустрічей із росіянами там не передбачається.

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"Я маю офіційний візит до Еміратів з дружиною, з першою леді, тому що у нас є велика гуманітарна програма і питання обміну ув’язненими. По-друге, після цього я відвідаю Саудівську Аравію з тими самими питаннями та іншим партнерством. Це буде протягом двох або трьох днів. У мене буде три зустрічі з президентом Ердоганом у Туреччині. Я не буду зустрічатися з росіянами, але я не буду зустрічатися там і з американцями", –сказав Зеленський.

Росіяни планують посилити Білоруський напрям

Цього року РФ готує 15 дивізій, а це 100-150 тисяч осіб – для тренування та посилення ситуації на Білоруському напрямку.

"Це факт. Ми думаємо, що вони всі, або ж частково будуть на території Білорусі. Це – 100-150 тисяч людей. Це велике угруповування. Я не впевнений, що воно піде у наступ на Україну. Але може бути, що воно піде як до України, так і до Польщі чи країн Балтії. Ми не зможемо зупинити цього божевільного просто попросивши його про це", – наголосив президент.

За його словами, якщо немає гарантій безпеки, то існує ймовірність того, що Росія може знову напасти на Україну.

Європа – наступна?

Президент переконаний, що Європа збільшуватиме об’єднання довкола допомоги Україні, адже розуміє, що може стати наступною жертвою російської агресії.

Зеленський повідомив про хвилювання Європи, що вона може залишитись без підтримки США. Водночас він вважає, що Європа продовжить підтримувати Україну.

Він також пояснив свою думку, чому Європа продовжить підтримку України.

"Але те, що вже ми бачимо, у будь-якому випадку, Європа буде збільшувати об’єднання навколо України. Це важливо. Ми говоримо про різну підтримку. Бо вони розуміють сьогодні, починають розуміти, дехто не розуміє – їх небагато, – що наступні – вони", – акцентував Зеленський.

Повної ізоляції Росії не було

Зеленський заявив, що всі зараз будуть робити так, щоб вийти із цієї ситуації переможцями.

За словами Зеленського, Росія не зазнала повної ізоляції. Глава держави зауважив, що зараз всі будуть робити так, щоб вийти із цієї ситуації переможцями.

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"Я маю на увазі Сполучені Штати хочуть перемоги. Рускіє дуже хочуть цієї перемоги. А Україна? А вона заслуговує на це. Ну і все. І тому буде дуже складно. Я розумію приблизно, про що вони можуть спілкуватись, а про що ще хтось може спілкуватися? Ну, не тільки Америка. Глобальний південь. Деякі європейські країни. Навколо чого може йти мова? Так, навколо тільки того, що належить нам", – сказав Зеленський.

Україна без НАТО

Якщо Україну не візьмуть у НАТО, тоді доведеться вдвічі збільшувати кількість бойових бригад.

"Ми готові говорити про все, щоб зупинити Путіна: вступ України в НАТО, вступ НАТО в Україну, гарантії безпеки. Сьогоднішня Америка і Трамп не готові говорити про Альянс. Вони відкрито про це говорять. Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація. Вони вважають, що це є головним чинником окупації України", – додав він.

За словами Зеленського, без членства в Альянсі, Україні потрібно буде збільшувати чисельність армії з одного мільйона до 1,5 мільйонів.

Підтримка України з боку США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами зі США на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Вони сказали, що продовжать підтримувати Україну.

"Хороші зустрічі, важливі зустрічі для України. Була зустріч зараз з сенаторами Сполучених Штатів Америки про всі питання, про підтримку України. Дуже важливі. Ну не буду в деталях. Позитивно відносяться до нас, будуть продовжувати допомагати Україні", – розповів президент.

Розміщення військового контингенту в Україні та переговори з РФ

Мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова, але вона непублічна.

"Мапа (розміщення – ред.) контингенту вже готова. Військові попрацювали. Вона непублічна. І ми вважаємо, якщо є військовий контингент, не миротворчі сили, просто якісь сили, якась ефемерна історія, щоб під час того чи іншого завдавання удару щось відбудеться і усі сили миротворчі кудись дінуться, а серйозний контингент, якщо дійсно серйозний контингент, то ми розуміємо, в якій кількості і де він повинен бути", – сказав президент.

Також, Зеленський пояснив, за якої умови Україна готова розпочати переговори з РФ.

"Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, з союзниками, і якщо будуть відповіді від них конкретні, так як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після цього ми будемо готові, з нашим об'єднаним розумінням, говорити "с рускімі", – наголосив він.

Зокрема, на конференції президент України підкреслив бажання мати гарантії США.

"Ми готові на миротворчий контингент, який складається виключно з українців. Питання в озброєнні. Якщо у нас буде 150 літаків F-16, 25 систем Patriot, навіщо нам команди США та Європи? На переговорах буде дуже складно. Мова буде йти тільки навколо того, що належить нам, але, хто сказав, що ми не поборемо складнощі", – наголосив президент.

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