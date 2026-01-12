МЗС Франції висміяло погрози Медведєва вгатити "Орешніком" по Європі

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Міністерство закордонних справ Франції іронічно відповіло на чергові погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва вдарити по Європі ракетою «Орешнік».

В офіційному акаунті French Response у соцмережі X (Twitter) з’явився відповідний допис. Це відповідь на заяви російського політика.

У повідомленні французької сторони йдеться: «Будь ласка, бійтеся Росії». Таким чином МЗС Франції висміяло чергову спробу Кремля залякати Європу.

Раніше Дмитро Медведєв знову виступив із жорсткими погрозами на адресу європейських країн, які допустили можливість розміщення своїх військових в Україні після досягнення мирної угоди. Цього разу погрози прозвучали в контексті застосування військами РФ гіперзвукової ракети «Орешнік».

«Європейські тупаки при владі все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів говорилося: Росія не прийме ніяких європейських або натовських військ в Україні, але ні, Micron продовжує поширювати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, давайте ж. Ось що ви отримаєте», — написав колишній російський лідер.

Свої слова він проілюстрував відеозаписом із камери спостереження, на якому, за твердженням російських джерел, зафіксовано приліт балістичної ракети середньої дальності (БРСД) «Орешнік» на території Львівської області.