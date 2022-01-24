МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України, їм оплатять квитки

МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України, їм оплатять квитки

Скільки людей можуть скористатися цією можливістю, Бургер не повідомив.

Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення дозволити родичам співробітників диппредставництв в Україні залишити країну в разі, якщо вони цього хочуть.

Про це у понеділок, 24 січня, повідомив офіційний представник міністерства Крістофер Бургер, пише "Інтерфакс-Україна".

"Членам сім'ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітників німецьких організацій в Україні, наприклад Інституту Гете чи DAAD, вирішено дати можливість добровільного виїзду", - сказав Бургер.

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За його словами, якщо родичі дипломата хочуть виїхати з країни, то МЗС Німеччини оплатить квитки.

Нагадаємо, 23 січня Держдеп США дозволив "добровільний виїзд" своїх дипломатів з України. Члени їхніх родин отримали наказ покинути українську територію. У Вашингтоні це пояснюють "особливою пересторогою". У МЗС України назвали "евакуацію" посольства США "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики".

Австралія слідом за США та Британією заявила, що також "евакуює" родини дипломатів із Києва.

США, Британія та Німеччина починає евакуацію співробітників своїх посольств у Києві

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