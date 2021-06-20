МЗС Ізраїлю назвало нового президента Ірану "м'ясником" Тегерана

За словами Хаята, Райсі є "найбільш екстремістським президентом", причетним до 30 тисяч позасудових страт.

Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят назвав нового президента Ірану Ібрагіма Райсі "м'ясником" Тегерана.

Відповідну заяву він оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter.

"Тегеранський м'ясник Ібрагім Райсі був справедливо засуджений міжнародною спільнотою за його безпосередню роль у позасудових стратах понад 30 тисяч людей", - йдеться в дописі Хаята.

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За його словами, обрання "прихильника військової ядерної програми Ірану" ясно показує "справжні зловмисні наміри" цієї країни і має викликати "серйозну заклопотаність" у міжнародної спільноти.

"Ядерна програма Ірану має бути негайно зупинена, повністю згорнута і зупинена на невизначений термін. Програма Ірану по балістичним ракетам повинна бути ліквідована, а міжнародна коаліція повинна рішуче протидіяти його глобальній терористичній кампанії", - наголосив представник ізраїльського МЗС.

Він також зупинився на явці виборців, яка склала 48,8%: "Верховний лідер фактично продиктував іранської громадськості, кого вона може вибрати, менше 50% іранських громадян, що мають право голосу, обрали найбільш екстремістського президента на сьогоднішній день".

Як повідомлялося, Райсі підтримали 17,8 мільйонів виборців, у той час як у його найближчого конкурента Мохсена Резаї 3,3 мільйона голосів.

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