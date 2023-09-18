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МЗС Китаю різко відреагувало на слова Бербок, що Сі Цзіньпін – "диктатор"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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МЗС Китаю різко відреагувало на слова Бербок, що Сі Цзіньпін – "диктатор"

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена Бербок назвала президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором.

"Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі – президент Китаю? Україна повинна виграти цю війну", - сказала Бербок під час свого візиту до США.  

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін відреагувала та назвала слова Бербок "надзвичайно абсурдними" та такими, що зазіхають на політичну гідність Китаю, пише Reuters.

"Вони є відкритою політичною провокацією", - сказала Мао НІн. 

Вона також додала, що Китай висловив невдоволення уряду Німеччини.

Зазначається, що це не перше подібне висловлювання Бербок. У серпні вона сказала, що Китай кидає виклик "основам того, як ми живемо разом у цьому світі". Ще раніше вона заявила, що Пекін все більше стає "системним суперником, ніж торговим партнером".

Нагадаємо, голова МЗС Китаю летить до Москви після переговорів з США щодо війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
697
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