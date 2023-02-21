МЗС Німеччини не рекомендує здійснювати поїздки до РФ: подробиці

Міністерство закордонних справ Німеччини випустило попередження про відвідини Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю – російських регіонів, що межують з Україною.

Про це пише DW.

Зовнішньополітичне відомство ФРН закликало співгромадян бути особливо пильними, а також уникати великого скупчення людей, вказавши, що з 20 по 26 лютого уряд Росії планує низку заходів. Загалом Берлін не рекомендує здійснювати поїздки до РФ, зазначається на сайті МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін збирається святкувати річницю війни в Україні та влаштовує концерт у Лужниках.

Напередодні він звернеться до Федеральних зборів Росії. На думку деяких експертів, під час цього звернення Путін може оголосити про загальну мобілізацію до РФ. Інші вважають, що диктатор може заявити, що "мети "спецоперації" досягнуто".