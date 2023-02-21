Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

МЗС Німеччини не рекомендує здійснювати поїздки до РФ: подробиці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
366
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
МЗС Німеччини не рекомендує здійснювати поїздки до РФ: подробиці

Фото: gettyimages.com

Міністерство закордонних справ ФРН випустило попередження про відвідини кількох російських областей.

Міністерство закордонних справ Німеччини випустило попередження про відвідини Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю – російських регіонів, що межують з Україною.

Про це пише DW.

Зовнішньополітичне відомство ФРН закликало співгромадян бути особливо пильними, а також уникати великого скупчення людей, вказавши, що з 20 по 26 лютого уряд Росії планує низку заходів. Загалом Берлін не рекомендує здійснювати поїздки до РФ, зазначається на сайті МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін збирається святкувати річницю війни в Україні та влаштовує концерт у Лужниках.

Напередодні він звернеться до Федеральних зборів Росії. На думку деяких експертів, під час цього звернення Путін може оголосити про загальну мобілізацію до РФ. Інші вважають, що диктатор може заявити, що "мети "спецоперації" досягнуто".

Читайте також:

"Гепарди" та "Леопарди": Німеччина готується надати Україні чергову військову допомогу

"Гепарди" та "Леопарди": Німеччина готується надати Україні чергову військову допомогу

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
366
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація