МЗС Німеччини висловилось про "вибори" в РФ та на окупованих територіях України

Міністерство закордонних справ Німеччини прокоментувало так звані "вибори" президента Росії. Там заявили, що результат нікого не здивує.

Таку заяву МЗС опублікувало у Х (Twitter).

"Псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними, результат нікого не дивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Молдові 17 березня у двір посольства Росії, де розташована виборча дільниця, кинули "коктейлі Молотова".

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