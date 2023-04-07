МЗС обурила скандальна заява президента Бразилії щодо Криму: "Україна не торгує своїми територіями"

Позиція України щодо територіальної цілісності незмінна. Саме тому країна не йтиме на жодні територіальні поступки з окупанткою Росією, зокрема у питаннях анексованого Криму.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи "мирний план" президента Бразилії.

За словами представника МЗС, немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому Київ повинен поступатися хоча б сантиметром української землі.

"Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями", - наголосив Ніколенко.

Він зауважив, що зусилля задля відновлення миру в Україні повинні базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності нашої країни відповідно до принципів Статуту ООН.

Гучна заява президента Бразилії

Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, щоб Україна поступилася Росії анексованим Кримом. Мовляв, так можна покласти край війні, адже "світу потрібен спокій".

"Президент Росії Володимир Путін "не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій", - висловився бразильський лідер.

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