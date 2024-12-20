МЗС підтвердило візит спецпредставника Трампа Кіта Келлога: дату вже визначено

Генерал армії США у відставці Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив на посаду спеціального представника з питань України та росії, прибуде з візитом в Україну.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 20 грудня.

За його словами, попередню дату візиту Келлога до Києва вже визначено.

"Називати цю дату я не буду з міркувань безпеки, але можу підтвердити, що ми чекаємо на генерала Келлога в Україні. Будемо раді його приймати, раді провести дискусію", – зазначив Тихий.

Він наголосив, що Київ зі свого боку хоче донести Келлогу інформацію, яку необхідно буде врахувати при розробці бачення завершення війни та досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, адміністрація Байдена незабаром оголосить про пакет допомоги Україні. Точні дані буде оголошено найближчими днями.

Читайте також: