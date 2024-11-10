МЗС подякувало Туску за дотримання важливого принципу: про що йдеться

Україна буде визначати шляхи до миру, керуючись своїми інтересами.

Україна висловила подяку прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску за підтвердження принципу "нічого про Україну без України".

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає"Інтерфакс-Україна".

"Українська сторона послідовно і твердо наголошує на необхідності неухильного дотримання цього принципу. Війна йде на українській землі, тому Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого і стійкого миру", - сказав він.

Спікер зазначив, що важливо для всіх миролюбних країн досягти справедливого завершення війни Росії проти України, з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України, а також міжнародних норм і принципів ООН.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прогнозує, що Польща та Європа будуть нести більшу відповідальність за свою безпеку після президентських виборів у США. Відповідаючи на питання про план Дональда Трампа щодо України, він зазначив, що цей план, ймовірно, перебуває на стадії підготовки, і в найближчому часі можна очікувати на декларації, включаючи дату припинення вогню та гарантії безпеки для України.

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