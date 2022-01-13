МЗС Польщі: Ризик війни у Європі – найбільший за 30 років

МЗС Польщі: Ризик війни у Європі – найбільший за 30 років

Очільник МЗС запевнив, що Польща під час головування в ОБСЄ реагуватиме на ві проблеми безпеки, які підніматимуть держави-учасниці.

Наразі в Європейському регіоні загроза війни є більшою, ніж будь-коли за минулі 30 років.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, інформує "Польське Радіо".

За його словами, сьогодні країни ОБСЄ стикаються з багатьма загрозами для миру та безпеки, такими як збройні конфлікти, тероризм, послаблення механізму контролю над озброєннями та порушення прав людини.

"Ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років", — вважає очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Говорячи про Україну, Рау закликав зосередитися на мирному вирішенні проблеми зі збереженням територіальної цілісності України "згідно з Мінськими домовленостями та з повною повагою до суверенітету в її міжнародно визнаних кордонах".

"Ми маємо справу з можливістю серйозної військової ескалації у Східній Європі протягом кількох тижнів. Військові аналітики вказують на значне збільшення кількості військ у регіоні. Ми чули вимогу гарантій безпеки, пов’язану з важливою частиною простору ОБСЄ", — сказав Рау.

Також він наголосив на необхідності закінчення конфлікту в Грузії і висловив стурбованість ситуацією в Казахстані.

Очільник МЗС запевнив, що Польща під час головування в ОБСЄ реагуватиме на проблеми безпеки, які підніматисуть держави-учасниці.

Засідання ОБСЄ скликали через питання безпеки в Європі, зокрема вимоги Кремля про "гарантії безпеки" і стягування військ РФ до кордонів України.

Нагадаємо, що в ОБСЄ виступили за продовження мандату моніторингової місії в Україні після 31 березня.

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