МЗС Польщі запрошує посла України на розмову: з'ясовуватимуть, чому виникла напруга між державами

На такий крок в МЗС Польщі пішли після того, як до МЗС у Києві викликали посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького.

До Міністерства закордонних справ Польщі запросили на розмову посла України Василя Зварича, щоб "з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні виникла в польсько-українських стосунках".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польща Аркадіуш Мулярчик, передає "Польське Радіо".

За його словами, Зварича запросять після того, як він повернеться із зустрічі послів в Україні.

Напередодні, 2 серпня, на зустріч до МЗС викликали тимчасово повіреного у справах українського посольства.

"Метою є з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні має місце в польсько-українських стосунках, спричинену не польською стороною. Мета полягає у тому, щоби не вступати в суперечку, тому що від цієї суперечки отримають користь інші, кому залежить на тому, щоби між міністрами Польщі та України була напруга. Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоби наша робота була злагодженою. У нас є спільні інтереси та спільні цілі", – сказав Аркадіуш Мулярчик.

У виданні зазначають, що на такий крок в МЗС Польщі пішли після того, як до МЗС у Києві викликали посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького.

На зустрічі йшлося про слова керівника президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марціна Пшидача, який запропонував Україні "почати виявляти більше вдячності за допомогу, яку Польща надає".

Нагадаємо, що в Офісі президента відкинули заяву Марціна Пшидача, що Україна недостатньо цінує підтримку. В ОП вважають, що де-факто Україна щоденно віддячує Польщі та іншим союзникам тим, що українські військові продовжують тримати фронт.

Своєю чергою у польському МЗС заявили про "не найкращі відносини" з Україною.

Крім того, президент Володимир Зеленський відреагував на дипломатичний скандал з Польщею. Глава держави заявив, що політика подекуди намагається бути вище єдності народів у їх прагненні відстояти свою свободу.

Коментуючи цей скандал, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що обидві країни "об’єднані ціллю знищити московську потвору".