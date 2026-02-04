Чи закінчиться війна в Україні вже навесні - у МЗС зробили заяву

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий / © МЗС України

Україна прагне якнайшвидшого завершення війни, проте точні терміни поки невідомі.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передають “Новини Live”.

За словами Тихого, Україна хоче якнайшвидше досягти результату переговорів, проте анонси щодо точних дат і прогнозів у медіа часто перебільшують реальну картину.

Він додав, що наразі залишаються невирішеними кілька ключових питань, які є відомими у дипломатичних колах, і їх обговорення продовжується на майбутніх раундах переговорів.

«Наша позиція така: логіка полягає в тому, що ми хочемо якомога раніше прийти до результату. Тому щоразу лунають якісь анонси, ніби до весни ще колись. Мені завжди хочеться відповісти лише одне: ми прагнемо якнайшвидшого закінчення війни, перемир’я та результату цих зустрічей. Хотілося б навіть не “до весни”, а значно раніше», — зазначив речник МЗС.

Раніше видання Politico зауважило, що переговори України та РФ, які проходять в Абу-Дабі 4 лютого, можуть стати більш перспективними, ніж очікується. Відтак, на думку видання, є ймовірність завершення війни в Україні вже навесні 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній речник Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua заявив, що війна в Україні може тривати щонайменше до кінця поточного року.