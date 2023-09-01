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МЗС різко відреагувало на рішення запросити РФ та Білорусь на вручення Нобеля

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Олена КапнікОлена Капнік
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МЗС різко відреагувало на рішення запросити РФ та Білорусь на вручення Нобеля

Нобелівська медаль. Фото: novayagazeta.ru

Відомство обурило таке рішення організаторів премії.

Послів Російської Федерації та Білорусі запросили на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі. В українському Міністерстві закордонних справ різко розкритикували таке рішення.

Ситуацію прокоментував представник МЗС Олег Ніколенко.

 За його словами, спроби доводити цінності гуманізму Москві та Мінську є "сізіфовою працею" - це зусилля, що не приведуть до результату.

"Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі - сізіфова праця", - наголошує Ніколенко.

Представник МЗС зауважив, коли посол країни-агресорки Росії сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі - російські окупанти продовжуватимуть скоювати чергові воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях, а ракети країни-терориста битимуть по українських містах.

Він наголосив: це рішення лише додасть Кремлю відчуття безкарності та спонукатиме до вчинення нових злочинів.

"Допоки вона триває (війна - Ред.) , допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", - додав Ніколенко.

До слова, минулого року Нобелівський фонд не запросив представників посольств Росії й Білорусі на вручення премій у Стокгольмі через повномасштабне вторгнення до України. Натомість нинішнє рішення пояснив тим, що нібито "спільний підхід сприяє можливості донести важливі послання Нобелівської премії до кожного, і в майбутньому ця практика стане загальною для всієї організації".

Як повідомлялося, на Нобелівську премію миру претендує “організація пацифістів”, заснована проросійським пропагандистом Русланом Коцабою. Кандидатами на премію миру будуть три організації - з Росії, України та Білорусі.

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Дата публікації
Перегляди
435
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