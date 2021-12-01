МЗС Росії радіє, бо Лукашенко де-факто та де-юре визнав анексований Крим російським: що далі

МЗС Росії радіє, бо Лукашенко де-факто та де-юре визнав анексований Крим російським: що далі

Лавров нагадав, що "у Білорусі не просто дипломатичні, а союзницькі відносини з Російською Федерацією".

У Москві виходять із того, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко де-факто і де-юре визнав Крим російським, жодних юридичних дій для закріплення цієї позиції Мінську робити не треба.

Про це заявив журналістам глава МЗС Сергій Лавров, пише російський "Інтерфакс"

"Для цього не треба нічого робити, жодних законів ухвалювати не треба", - сказав він.

Міністр нагадав, що "у Білорусі не просто дипломатичні, а союзницькі відносини з Російською Федерацією".

"Навіть для країн, які не мають такого формату зв'язків з Росією, не потрібні жодні спеціальні законодавчі акти. Якщо ця країна взаємодіє з нами, вона автоматично повинна визнавати, що Росія має свою територію, на яку поширюються повноваження того уряду, того керівництва, яке у Росії існує", - зазначив він.

"Ну і якщо комусь там не до кінця це було зрозуміло, то президент Лукашенко ясно сказав, що Крим - частина Росії де-факто та де-юре. Де-факто був завжди, а де-юре став після референдуму у 2014 році ", - нагадав Лавров.

Нагадаємо:

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що після так званого референдуму 2014 року український Крим не тільки фактично, але й юридично став російським.

Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про визнання Криму російським

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