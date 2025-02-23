МЗС Росії спростувало інформацію щодо нових переговорів з США в Саудівській Аравії

Росія не планує зустріч з представниками США в Ер-Ріяді.

В Росії спростували чутки про новий раунд переговорів зі Штатами в Саудівській Аравії 25 лютого. Раніше таку дату називав Дональд Трамп.

Про це повідомив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, пишуть росЗМІ.

"Ніякої зустрічі РФ і США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується", – заявив він.

Рябков повідомив, що протягом наступних двох тижнів планується зустріч керівників профільних департаментів, на якій обговорять усунення проблем у двосторонніх відносинах, після чого відбудуться консультації на рівні заступників.

"Угода про зустріч повинна передувати інтенсивній підготовчій роботі. Вона, по суті, вже почалась", – підкреслив він.

Він також зазначив, що підготовка до саміту між Росією та США наразі перебуває на початковому етапі, ймовірно, маючи на увазі зустріч Путіна та Трампа.

Нагадаємо, Sky News повідомляло, що під час виступу на церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі президент США Дональд Трамп повідомив, що 25 лютого в Саудівській Аравії відбудеться черговий раунд переговорів між делегаціями США та Росії.

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