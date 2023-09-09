МЗС Росії викликало посла Вірменії через низку "недружніх" дій

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Вірменії в Москві Вагаршака Арутюняна для висловлення протесту з приводу "низки недружніх кроків", зроблених Єреваном. Нібито це стало однією ознакою напруженості між двома країнами.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на МЗС РФ.

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що послу висловили "жорсткий" протест через:

запуск Вірменією процесу ратифікації Римського статуту, який робить країну учасником Міжнародного кримінального суду в Гаазі (він видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Після ратифікації статуту вірменська влада має заарештувати Путіна, якщо він з’явиться в країні)

рішення провести військові навчання зі Сполученими Штатами

передачу гуманітарної допомоги Україні й візит до Києва дружини прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анни Акопян.

Крім того, РФ не подобається, що "в офіційних колах та політичній еліті" Вірменії висловлюють "сумніви в доцільності союзницьких зв'язків у рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та з Росією на двосторонній основі".

Нагадаємо, днями вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що залежність Вірменії від Росії є стратегічною помилкою. Зокрема, в архітектурі безпеки.

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