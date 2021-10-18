МЗС розцінює ситуацію з місією ОБСЄ на Донбасі як спробу роздмухати збройний конфлікт

МЗС розцінює ситуацію з місією ОБСЄ на Донбасі як спробу роздмухати збройний конфлікт

За словами Ніколенка, дії з перешкоджання роботі місії ОБСЄ є неприпустимими.

Міністерство закордонних справ України розцінює блокування роботи спостережної місії ОБСЄ на окупованому Донбасу як спробу роздмухати збройний конфлікт. А також як елемент російських зусиль по руйнуванню мінських угод.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє у понеділок, 18 жовтня, РБК-Україна

За його словами, дії з перешкоджання роботі місії ОБСЄ є неприпустимими.

"Блокування і тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку - елемент триваючих зусиль РФ щодо руйнування мінських домовленостей і роздмухування збройного конфлікту", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що раніше Росія вже закрила місію спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" з російського боку кордону. А рішення Постійної ради ОБСЄ направлено на забезпечення мандата Спеціальної моніторингової місії на всій території України.

"Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їх пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, гарантувати безпеку", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що Україна взаємодіє з міжнародними партнерами для відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо:

Місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО після так званих "протестів" біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку, але , продовжує свою роботу на непідконтрольній Україні частині Луганської області.

біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку, але , Україні частині Луганської області. В окупованій Горлівці проросійські бойовики захопили в заручники членів місії ОБСЄ і замкнули їх в готелі.

і замкнули їх в готелі. В заяві Української делегації в ТКГ йдеться про те, що захоплення та утримання в заручниках міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ у Горлівці має ознаки міжнародного тероризму. Зазначається, що такі дії є грубим підривом системи безпеки в Європі.

Новини України: спостерігачі ОБСЄ не впевнені у власній безпеці, тому призупинили місію

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