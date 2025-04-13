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МЗС спростувало інформацію про нібито переговори України з Росією в Анкарі
За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, зустріч між Україною та РФ не запланована.
Повідомлення турецьких ЗМІ про нібито заплановані на 15–16 квітня прямі переговори між Україною та Росією в Анкарі щодо безпеки в Чорному морі не відповідають дійсності.
Про це заявила ведуча ТСН.Тиждень Алла Мазур, посилаючись на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
“Нічого такого, каже Андрій Сибіга, не планувалося”, — підкреслила журналістка.
Раніше турецьке видання повідомило, що у штабі командування Військово-морських сил Туреччини в Анкарі 15-16 квітня зустрінуться російські та українські офіційні особи.