МЗС спростувало інформацію про нібито переговори України з Росією в Анкарі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. / © МЗС України

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Повідомлення турецьких ЗМІ про нібито заплановані на 15–16 квітня прямі переговори між Україною та Росією в Анкарі щодо безпеки в Чорному морі не відповідають дійсності.

Про це заявила ведуча ТСН.Тиждень Алла Мазур, посилаючись на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

“Нічого такого, каже Андрій Сибіга, не планувалося”, — підкреслила журналістка.

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Раніше турецьке видання повідомило, що у штабі командування Військово-морських сил Туреччини в Анкарі 15-16 квітня зустрінуться російські та українські офіційні особи.