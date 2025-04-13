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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1995
Час на прочитання
1 хв

МЗС спростувало інформацію про нібито переговори України з Росією в Анкарі

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, зустріч між Україною та РФ не запланована.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. / © МЗС України

Повідомлення турецьких ЗМІ про нібито заплановані на 15–16 квітня прямі переговори між Україною та Росією в Анкарі щодо безпеки в Чорному морі не відповідають дійсності.

Про це заявила ведуча ТСН.Тиждень Алла Мазур, посилаючись на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

“Нічого такого, каже Андрій Сибіга, не планувалося”, — підкреслила журналістка.

Раніше турецьке видання повідомило, що у штабі командування Військово-морських сил Туреччини в Анкарі 15-16 квітня зустрінуться російські та українські офіційні особи.

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