МЗС України ініціювало розірвання дипломатичних відносин з Іраном – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

Про це очільник відомства сказав на брифінгу 18 жовтня.

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", – зазначив Кулеба.

При цьому він додав, що Україна буде готова відновити відносини, як тільки Іран припинить постачати зброю РФ.

"Після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії – говоритимемо про відновлення відносин", – додав міністр.

Іранські дрони на озброєнні РФ

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе. Втім, Іран вперто заперечує це. Своєю чергою, в США звинувачують країну у брехні.

З'явилася інформація, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Останнім часм російська армія активно застосовує дрони іранського виробництва. Саме через застосування безпілотникв повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, бо дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

Американські аналітики вважають: масованими атаками дронами окупанти намагаються створити психологічний вплив. Адже такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі, вбити та поранити багато людей. Втім, вони не створюють значущих військових ефектів.