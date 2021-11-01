МЗС України відповіло Лаврову та закликало РФ нарешті припинити мислити категоріями війни

За словами Ніколенка, Україна постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання на Донбасі.

Російська Федерація повинна нарешті припинити мислити категоріями війни та почати виконувати взяті на себе зобов'язання. Україна ж зі свого боку намагається втягнути Росію в дипломатичний процес, а не у силові дії.

Про сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.

Як наголосив представник МЗС, за 7 років мешканці окупованих територій Донбасу вже побачили достатньо "російських силових дій, горя і розрухи".

"Саме тому наша держава постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання. А РФ ігнорує їх під різними приводами. Закликаємо РФ нарешті припинити мислити категоріями війни. Очікуємо на добросовісне виконання нею домовленостей саміту лідерів нормандського формату, досягнутих в Парижі в грудні 2019 року", - заявив він.

Ніколенко пояснив, що мова про відведення сил і засобів від лінії розмежування, дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України та виконання інших положень підсумкового документа.

"Україна прагне миру, справедливості і поваги до міжнародного права. Ми готові до подальшої зустрічі в нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі. Сподіваємось, що на таку зустріч погодиться і Росія", - додав представник МЗС.

Речник міністерства зазначив, що водночас українська сторона залишає за собою право відповіді на наступальні дії, обстріли, збройні провокації, як це передбачено домовленостями про припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо:

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито спостерігає спроби української влади створити провокаційну ситуацію та втягнути Москву в силові дії. Лавров також обурився, що Україна у відповідь на вбивство свого воїна вперше застосувала "Байрактар" та знищила гармату бойовиків.

Новини світу: головний дипломат ЄС визнав невдалою зустріч із Лавровим

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