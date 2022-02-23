МЗС України відповіло на наміри Путіна використовувати армію РФ на Донбасі

Міністерство зробило офіційну заяву.

В Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту вжити невідкладних і жорстких заходів у відповідь на рішення Радфеду дозволити використання військ РФ на території так званих "ЛДНР".

Відповідну заяву опублікували на сайті зовнішньополітичного відомства.

В МЗС наголосили, що що визнання та підтримка Москвою так званих "ЛДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії.

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"Україна закликає міжнародне співтовариство вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю", - зазначено в заяві.

У відомстві додали, "якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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